Adele De Martino svela a Stefano e Belen se il nipote sarà maschio o femmina

La sorella di Stefano De Martino svela anche il nome del bebè: maschio o femmina?

Adelaide De Martino aspetta un bebè e presto renderà zii Stefano e Belen. La sorella di Stefano De Martino ha appena scoperto se avrà un maschio e una femmina e ha voluto condividere sui social la dolce scoperta. Adelaide e il suo compagno hanno anche scelto il nome, altra rivelazione per tutti.

Orami è consuetudine il video del gender reveal e le coppie dei futuri mamma e papà fanno a gara per trovare il modo più originale. Adelaide De Martino e Diego Di Domenico sono protagonisti di un video dolcissimo dove si intuisce subito che sarà un maschietto.

Tutta l’emozione di Adelaide De Martino

Abbiamo deciso di condividere con voi questo momento. Un momento dove il cuore era a mille e l’emozione non si può spiegare!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno per diventare zii per la prima volta. Santiago avrà il primo cuginetto, visto che Cecilia e Ignazio non hanno ancora dato nessun annuncio e Jeremias e la sua splendida fidanzata non ci pensano ancora.

La sorella di Stefano De Martino è più piccola del ballerino, ha 27 anni e ha annunciato di essere incinta il 14 marzo scorso nel giorno della festa della mamma, felice di rendere nonna la sua mamma, di rendere zio il suo adorato Stefano. Dopo un pranzo in famiglia la torta con gli auguri più dolci e lo scatto con le donne più importanti della sua vita.

Stefano De Martino alla festa di compleanno della sorella Adelaide

Adelaide e Domenico nel video indossano tute bianchi, gli occhi bendati per non scoprire subito che il colore è azzurro. Sulla tavolozza il colore che li ha fatti emozionare e ignari giocano sporcandosi di quel meraviglioso blu. Tolgono le bende ed esplodono di gioia.

Come si chiamerà il figlio di Adelaide De Martino?

Adelaide e Domenico non ci lasciano con la curiosità ma dopo aver mostrato il video svelano che il piccolo si chiamerà Mattia. Resta adesso la curiosità del nome scelto se fosse stata femmina, di certo avevano già deciso anche quello.

Nel giorno della festa della mamma Adelaide non aveva fatto solo gli auguri alla sua mamma ma anche a se stessa che nonostante tutta la paura possibile non vedeva l’ora di essere come le donne della sua vita.

Chissà se con la nascita del piccolo Mattia la dolce mammina avrà modo di trascorrere più tempo con Belen, per far crescere insieme il suo piccolo e Santiago; anche se la differenza d’età e la distanza rendono tutto più complicato.