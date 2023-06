Belen vola da Stefano De Martino a Napoli, c’è un regalo per Santiago

Andata e ritorno in un solo giorno per Belen e Santiago, da Milano a Napoli per incontrare Stefano

Il gossip parla da settimane di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia non ha smentito né confermato ma ieri è successo qualcosa. Un regalo per Santiago, un regalo da parte di Stefano De Martino con la complicità di mamma Belen. Quindi, la coppia non è in crisi?

Nessuna ennesima separazione per Stefano e Belen? Da tempo non si mostrano insieme, non condividono gli stessi momenti, non aggiungono like alle rispettive foto, ai post. Ieri però Belen Rodriguez e Santiago sono volati a Napoli per poi prendere l’aereo di ritorno dopo qualche ora.

Il regalo di Stefano De Martino a suo figlio Santiago

Un incontro a sorpresa ma i follower speravano che Belen avesse preso l’aereo per raggiungere il marito e così è stato. Nessuna foto di loro due insieme ma tanti sorrisi e soprattutto la felicità di Santiago. Stefano ha portato suo figlio allo Stadio, al Diego Armando Maradona. Entrambi tifosi del Napoli, è ovvio, entrambi emozionati per la splendida giornata.

Il figlio di Stefano e Belen ha potuto giocare sullo stesso campo dei campioni d’Italia, ha vissuto emozioni che non dimenticherà mai, ha giocato con la mamma e con il papà, ha parato rigori, ha corso fino al massimo della stanchezza.

Belen e Stefano le ultime foto insieme a Pasqua 2023

Belen Rodriguez e Stefano De Martino smentiscono così la crisi?

C’è solo un’immagine di Stefano allo stadio con suo figlio, è un video che mostra Belen mentre riprende con il telefonino gli uomini che ama di più. Questa volta la Rodriguez non ha preso un volo per lavoro ma per amore, per accompagnare suo figlio a Napoli, dal papà, allo stadio.

In un solo giorno andata e ritorno, l’impressione è che non si siano fermati a dormire a Napoli, che Belen e Santiago sono tornati subito a casa e De Martino è rimasto nella sua città d’origine.

Di certo è il lavoro a tenerli distanti, non sembra ci siano altre motivazioni, anche se non hanno voluto mostrarsi insieme, ma erano lì, nello stadio che ieri ha regalato tanta gioia al loro bambino.

Stefano e Belen sempre più lontani dal gossip

Hanno capito che meno raccontano è meglio è per entrambi; lasciano che gli altri raccontino di crisi reali o meno, non si preoccupano più di smentire. E’ soprattutto il conduttore Rai 1 a non volere raccontare niente della sua vita privata ma solo di quella professionale. Belen, invece, ogni tanto mostra l’amore che tiene unita la sua famiglia, anche se con tutta la difficoltà della distanza.