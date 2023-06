Home » Coppie VIP » Francesco Totti e Noemi a Istanbul per la finale Champions, mostra tutto lei Coppie VIP Francesco Totti e Noemi a Istanbul per la finale Champions, mostra tutto lei Aurora Tutto l'entusiasmo di Noemi Bocchi per il viaggio con Francesco Totti e la finale Champions a Istanbul

A Istanbul ad assistere alla finale di Champions League questa sera non mancherà Francesco Totti. E come accade da circa un anno con lui in tribuna ci sarà anche Noemi Bocchi. E’ lei che ha svelato tutto, che ha mostrato la partenza da Roma, il viaggio, l’arrivo, i pass che le hanno anche fatto commettere un errore.

Nomi Bocchi presa dall’entusiasmo ha mostrato i pass con i posti assegnati a loro due, poi qualcuno, forse proprio Francesco Totti, deve averle fatto notare lo sbaglio e lei ha aggiunto dei cuori rossi per coprire tutto. Qualcuno saprà dove guardare per vederli insieme ma ormai è una coppia che non fa più notizia come prima, adesso ci sono Ilary Blasi e Bastian Muller.

Anche Ilary e Bastian sono di certo insieme in questo momento ma sui loro profili social non c’è nulla, Noemi Bocchi invece non perde occasione quando viaggia con il suo capitano. Non perde occasione nemmeno per mostrare l’ammirazione che ha per Francesco Totti.

Per Francesco Totti la colonna sonora del Gladiatore

Francesco Totti allaccia gli scarpini dorati, la sua Noemi scatta una foto, la pubblica, la condivide tra le stories e aggiunge la colonna sonora del Gladiatore. Tagga il suo compagno ma lui non condivide. Francesco Totti da un po’ di tempo preferisce il silenzio sui social. Ha commesso un solo errore quando rilasciò l’intervista al Corriere criticando Ilary Blasi, da quel momento ha cercato di tacere e continua a farlo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in tribuna per tifare Inter

Stasera in Turchia l’Inter affronta il Manchester City in finale di Champions League. Le squadre di Simone Inzaghi e Guardiola si sfideranno allo Stadio Ataturk alle 21 e in tribuna ci sarà anche Totti, ospite d’eccezione. Questa volta accompagnato solo da Noemi. Sembra che non ci sia nessuno dei sui ragazzi.

Sempre più entusiasta la nuova compagna dell’ex calciatore che non perde più occasione per mostrare che le e Francesco fanno sempre tutto insieme, condividono le stesse passioni. Sarà l’occasione per una vacanza d’amore o torneranno subito a casa, a Roma, dai loro figli?

Le prossime vacanze di Totti e Noemi

In ogni caso è in arrivo l’estate, avranno già programmato le loro vacanze e chissà se anche questa volta le vacanze saranno con tutta la famiglia al completo, con la loro famiglia allargata. Se con i figli di Noemi ci saranno anche i fratelli Totti: Isabel, Chanel e Cristian.