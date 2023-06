Home » Coppie VIP » Manila Nazzaro e Stefano Oradei finalmente ammettono che si amano e posano sul primo red carpet Coppie VIP Manila Nazzaro e Stefano Oradei finalmente ammettono che si amano e posano sul primo red carpet Aurora Manila Nazzaro e Stefano Oradei confessano il loro amore e posano sul primo red carpet

Gran debutto per Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che erano una coppia l’avevamo capito da tempo ma solo adesso è davvero ufficiale. Manila Nazzaro e Stefano Oradei per la prima volta posano insieme ed entrambi ammettono che si amano. Hanno scelto il red carpet a Palazzo Brancaccio e i flash erano tutti per loro due.

Tenerissimi e sorridenti ma ancora un po’ di imbarazzo da parte dell’ex Miss Italia, così Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono usciti allo scoperto. Il ballerino con il suo corteggiamento aveva già reso tutto chiaro da tempo, lei ha più volte negato ma alla fine ecco la dolcissima verità.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei davanti ai flash del primo red carpet

Lei non avrebbe voluto dirlo ma tra le storie apparse su Instagram, i commenti del maestro di danza e il gossip non era più possibile tenere nascosto il loro sentimento. Hanno scelto Palazzo Brancaccio, la cerimonia dei 70 anni di Minerva Pictures a Roma. Sono apparsi bellissimi e felici, tra sorrisi e coccole, ma senza esagerare.

I look scelti da Manila e Stefano

Hanno optato per il nero. Ovvio lo smoking per lui ma anche la Nazzaro ha voluto indossare un abito nero dalla profonda scollatura e dallo spacco seducente. Gli occhi di Stefano Oradei non hanno fatto altro che cercare lei e anche tra le storie che entrambi hanno pubblicato in queste ore il ballerino è sempre il più affettuoso.



Era forse questo che mancava all’ex reginetta di bellezza, essere corteggiata di continuo. Un desiderio comprensibile ma Manila Nazzaro ha un passato che l’ha fatta soffrire e sembra che anche la storia d’amore con Lorenzo Amoruso non sia stata per lei così semplice.

Manila Nazzaro e l’amore tossico con Lorenzo Amoruso

Ha usato quelle parole così pesanti, ha parlato di un amore tossico, quindi non era per niente felice accanto all’ex calciatore. Ma molti ricordano le sue parole d’amore per lui nella casa del GF Vip, quanto fosse grata a Lorenzo per la sua presenza nella sua vita e accanto ai suoi figli.

Gli amori finiscono e arrivano quelli ancora più belli. Stefano Oradei piace molto anche alle storiche amiche di Manila Nazzaro, a Milena Miconi, ad Angela Melillo, a Matilde Brandi.

Sarà l’estate perfetta per Manila

Ha trasformato la sua vita, ha traslocato, ha avuto il lavoro che desiderava, ha l’amore che sognava e ha due figli meravigliosi, le amiche del cuore e il suo pubblico. Sarà l’estate perfetta accanto a Stefano Oradei. Adesso basta reality show.