Coppie VIP Chiara Ferragni fuga in Liguria, Fedez a Roma a cena con l'ex della Meloni Luisella Bianchi Vita da separati in casa per Chiara Ferragni e Fedez: lei con i bambini in Liguria al fine settimana, lui a Roma e si vede con l'ex di Giorgia Meloni. Sarà vero?

Strani movimenti in famiglia per i Ferragnez. Mentre Chiara Ferragni viene etichettata come “radioattiva” dagli esperti di marketing, Fedez si fa vedere ben poco con sua moglie. Mostra invece le sue iniziative, racconta quello che fa per gli altri, condivide le immagini con i suoi figli. Poco di frivolo, tanto impegno per il sociale. Differenze che si notano ora che sua moglie sfoggia i look del giorno, le immagini delle sue cene, le foto con la mamma e le sorelle o le migliori amiche. La convinzione che i due siano separati in casa da tempo cresce nonostante le smentite del rapper. Affari di famiglia verrebbe da dire strano però che come coppia ormai, non si facciano vedere più insieme e che non affrontino questo momento delicato proprio come una famiglia.

>>>>> Chiara Ferragni “sempre più sola”, Chiara Ferragni “radioattiva”: l’analisi tv e social

Il fine settimana di Fedez a Roma, Chiara Ferragni va in Liguria

Non finiscono qui le notizie e le illazioni perchè ieri il rapper era a Roma, come ha mostrato nelle sue storie. Ma alla cena/aperitivo durante la quale si è mostrato anche con Giuseppe Cruciani, il giornalista con cui ormai da qualche tempo fa coppia fissa, pare ci fossero anche altre persone di un certo livello…E’ Giuseppe Candela a svelare che ieri, insieme a Fedez, c’era anche la giornalista Candida Morvillo, che in questi giorni è stata chiamata più volte a commentare anche il pandoro gate.

Ma non finisce qui. La strana combriccola, come qualcuno l’ha definita, prevedeva la presenza di un insospettabile. Sapete chi? Alla cena pare ci fosse anche Andrea Giambruno, ebbene si, l’ex compagno di Giorgia Meloni, che tanto simpatica a Fedez non dovrebbe stare, almeno secondo quello che sui social, ha sempre dichiarato. Cosa ci faceva dunque Fedez con l’ex di Giorgia Meloni? E’ vero? Non possiamo saperlo sta di fatto che invece sua moglie era in Liguria in compagnia di mamma Marina, diventata ormai la sua ombra, e delle sue sorelle. Insieme a Chiara anche Vittoria e Leone che hanno trascorso il fine settimana con la mamma.