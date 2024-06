Home » Coppie VIP » Belen e Angelo si godono il mare della Sardegna con Luna e Santiago Coppie VIP Belen e Angelo si godono il mare della Sardegna con Luna e Santiago Luisella Bianchi Fuga al mare prima del matrimonio di Cecilia. Belen e Angelo prove di famiglia con Luna e Santiago: ecco le foto dalla rivista Chi

Questa volta i paparazzi della rivista Chi sono riusciti a regalare ai lettori anche le foto del bacio. Va a gonfie vele la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. Presentazioni in famiglia già fatte qualche settimana fa e fine settimana trascorso al mare con Luna e Santiago. Siamo certi che il debutto ufficiale per il compagno di Belen arriverà nel giorno del matrimonio di Cecilia Rodriguez che, lo ricordiamo, domenica giurerà amore eterno in Toscana al suo amato Ignazio Moser.

Belen e Angelo al mare: ecco le foto dalla Sardegna

L’estate di Belen Rodriguez è ufficialmente iniziata in compagnia del suo nuovo amore, Angelo Edoardo Galvano. Le foto pubblicate dal settimanale Chi testimoniano i momenti felici della coppia, immortalati durante un weekend in Sardegna trascorso con Billy Berlusconi e sua moglie Matilde, da tempo amica della showgirl argentina. La nuova relazione di Belen sembra essere seria e soprattutto piena di amore.

Nelle immagini, Belen ed Edoardo si scambiano baci appassionati dopo un tuffo in piscina, ancora bagnati, circondati dai figli Santiago, ormai un ragazzino, e la piccola Luna Marì. Tutti insieme sono arrivati nel primo pomeriggio di venerdì 21 giugno, dando così inizio al loro weekend di relax.

Dopo la fine della sua storia con Elio Lorenzoni, un amico di lunga data che aveva presentato alla famiglia, Belen sembra vivere questa nuova relazione in maniera molto più serena e libera da pressioni. Angelo Edoardo, un 35enne siciliano residente a Milano, ha conquistato il cuore della modella, che si è lasciata coinvolgere in questa nuova avventura sentimentale, sentendosi accolta e amata. Va detto che a differenza di quanto era accaduto con Elio Lorenzoni, questa volta Belen non si spertica in dediche d’amore sui social e non ha mostrato molto del suo nuovo fidanzato ai suoi milioni di follower. Nessuna parole d’amore, niente frasi importanti. Vive in modo decisamente diverso tutto, forse con la speranza che questa possa essere la volta buona, lei del resto, continua a crederci!

Le foto catturano perfettamente questa atmosfera di tranquillità, con Angelo Edoardo che gioca con i bambini mentre Belen osserva sorridente e rilassata a bordo piscina.