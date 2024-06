Home » Coppie VIP » Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana, dall’Argentina ci sono tutti e spuntano i dettagli del matrimonio Coppie VIP Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana, dall’Argentina ci sono tutti e spuntano i dettagli del matrimonio Aurora Gentile Due giorni al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, domani sera il pre party e gli invitati mostrano le partecipazioni

Negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez ha mostrato un po’ dei preparativi del matrimonio ma con Ignazio Moser è già in Toscana e i dettagli spuntano sui social anche grazie agli invitati. 30 giugno 2024, la data del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta arrivando, domani sera in villa ci sarà il pre party, l’hanno annunciato da tempo e hanno spiegato il perché di una festa che precede il matrimonio. Alle tante cose che la sposa ha raccontato ma senza svelare molto delle nozze si aggiungono le partecipazioni, semplici, eleganti. Questo dice molto del matrimonio che vedremo domenica? Intanto, dall’Argentina sono già arrivati tutti, non manca nessuno, tutti presenti per le nozze di Cecilia Rodriguez, era il suo desiderio più grande, avere tutti i suoi affetti accanto.



Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana, dall’Argentina ci sono tutti e spuntano i dettagli del matrimonio

Una passeggiata a Firenze, oggi gli sposi si stanno rilassando, fervono però nella location scelta i preparativi, una location da sogno. Dopo quasi sette anni d’amore Ignazio e Cecilia diranno quel “sì per sempre”. Cerimonia e ricevimento tra i colli e i vigneti del Montalbano, la Villa Medicea, La Ferdinanda, è pronta ad accogliere i Moser e i Rodriguez con i loro amici più cari. Domani 29 giugno ci sarà il pre party, la festa che precede le nozze, non solo per dare il benvenuto a chi sarà già arrivato ma soprattutto perché la famiglia di Ignazio non è così abituata al gossip e preferisce qualcosa di più intimo. Sarà una occasione speciale per fare fesa e di certo ci saranno anche Belen e il suo nuovo compagno con i figli Luna e Santiago.

Ieri anche i due Jack Russell della coppia, Aspirina ed Ercolino, si sono preparati, hanno fatto la toelettatura, ovviamente profumati e bellissimi non possono mancare al matrimonio.

La sposa ha ovviamente già fatto il colore ai capelli, ha coperto quello bianchi, per lei l’hair stylist di fiducia Aldo Coppola. Ultima prova dell’abito, degli abiti da sposa, fatta, e anche lei ha scelto l’Atelier Emé, come Diletta Leotta. Così come vestiranno lo stesso brand tutte le donne della famiglia, prima tra tutte Belen che avrà il ruolo di damigella d’onore.

Nel borgo, nel comune di Carmignano, sono attesi circa 200 invitati, tra loro anche Andrea Damante e Giulia De Lellis, sembra che alla lista manchino amici che la sposa ha preferito non invitare. Solo persone che amano lei e Ignazio, gli altri sono esclusi. Tra gli ospiti ci sarà anche Tananai, è lui il cantante che emozionerà gli sposi con una delle loro canzoni del cuore: Tango.