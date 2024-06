Home » Coppie VIP » Elisabetta Canalis testimone scatenata ed emozionata: un altro matrimonio in Sicilia Coppie VIP Elisabetta Canalis testimone scatenata ed emozionata: un altro matrimonio in Sicilia Luisella Bianchi Un altro matrimonio in Sicilia per Elisabetta Canalis che questa volta è la testimone : tanta emozione e poi la festa in stile siciliano

Settimana impegnativa per Elisabetta Canalis che è ancora in Italia non solo per godersi il sole e il mare ma anche per “impegni” ai quali non poteva rinunciare. Dopo il matrimonio di Diletta Leotta in terra sicula, la Canalis è rimasta ancora fuori dal continente ma questa volta si è spostata da Vulcano a Mazara del Vallo. L’ex velina infatti è stata la testimone al matrimonio di Pit Gaudi e Niki Wu Jie che è stato celebrato proprio nel pomeriggio di ieri. Tantissimi i vip arrivati in Sicilia per questo giorno magico e tra i video diventati virali questa mattina, ci sono anche quelli in cui Emma Marrone, altra invitata, canta per gli sposi.

E poi c’è anche il discorso di Elisabetta Canalis che, da testimone, ha provato a descrivere il grande amore che lega la modella di origini cinesi, ma milanese d’adozione a Pit Gaudi.

Elisabetta Canalis testimone emozionata e scatenata a Mazara del Vallo

“Questo è un amore vero, quello che to lega e che ti fa crescere” ha raccontato parlando della coppia Elisabetta Canalis nel suo discorso durante il matrimonio di Niki Wu Jie e Pit Gaudi. “Io sono felice, in un certo senso, di essere parte di questo percorso e spero anche di rimanerci a lungo. Spero di non essere solo la testimone di una giornata come oggi ma anche di altre giornate di successi, sia lavorativi che non guastano mai, sia personali” ha detto la Canalis facendo i suoi auguri agli sposi.

E poi anche un messaggio sui social: “Sicilia, terra dell’amore.. si conclude qui questo viaggio in cui abbiamo celebrato l’Amore e l’amicizia . Ieri si sono sposate 2 persone speciali a cui voglio tanto bene .

Cari Pit e Niky ci avete fatto piangere , ridere ballare e mangiare divinamente in questa terra cosi’ magica ed ospitale…

Wishing you a lifetime of love and happiness“. Prima dunque l’emozione, con le parole d’amore e poi i balli scatenati in una festa che ha visto tutti gli invitati scendere in pista.

Per l’occasione, Elisabetta Canalis ha indossato un abito molto simile per tonalità a quello che aveva scelto per le nozze di Diletta Leotta, forse il suo colore preferito per l’estate 2024.