Coppie VIP Si è sposata Angelica la figlia di Milly Carlucci: alle nozze anche Selvaggia Lucarelli e Simona Ventura Luisella Bianchi E' stato celebrato ieri in Toscana il matrimonio di Angelica Donati la figlia di Milly Carlucci

Arrivano dai social le prime immagini del matrimonio di Angelica Donati, la figlia d Milly Carlucci. Poche notizie fino a questo pomeriggio, anche se già da ieri, le storie instagram di Selvaggia Lucarelli lasciavano intendere che ci fosse stato un matrimonio vip! E infatti lei, Lorenzo Biagiarelli e Simona Ventura hanno partecipato allo stesso matrimonio! Le nozze di Angelica la figlia di Milly Carlucci sono state celebrate nella Villa Medicea di Montevettolini , in provincia di Pistoia. Ma chi è lo sposo? Fabio Borghese classe 1965 e discendente della dinastia del Papa Paolo VI, è figlio del principe Alessandro Borghese e Fabrizia Citterio. Alle spalle ha già un matrimonio, dal quale ha avuto tre figli: Alessandro, Sofia e India.

Il matrimonio di Angelica la figlia di Milly Carlucci

“Io sono una molto emotiva. Sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene, ma se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico, non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta”, ha affermato Milly prima di raccontare che di certo, al matrimonio di sua figlia Angelica avrebbe pianto.

“Quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra a studiare è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi” aveva detto Milly Carlucci: “Ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito! Staremo a vedere”. Per il momento non ci sono scatti in cui vediamo Milly Carlucci piangere, la sposa infatti ha pubblicato sui social solo dolcissimi scatti pieni di sorrisi.

Non ci resta che fare i nostri auguri ad Angelica e al suo neo marito! Mille di questi giorni pieni d’amore.