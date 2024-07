Home » Coppie VIP » Estate al bacio per Arisa finalmente amata e coccolata dal suo Walter Coppie VIP Estate al bacio per Arisa finalmente amata e coccolata dal suo Walter Luisella Bianchi Finalmente l'amore per Arisa che si gode le sue ferie in Basilicata con Walter, il fidanzato napoletano a cui è legata da qualche mese

Arisa sta vivendo un periodo di grande serenità e felicità grazie alla sua relazione con Walter Ricci, il musicista jazz napoletano. In questi giorni, la cantante ha condiviso diversi momenti delle loro vacanze sui social media, mostrando la gioia e l’amore che li unisce. Anche la rivista Chi ha dedicato un servizio a questa nuova fase della vita di Arisa, confermando che la cantante ha ritrovato l’amore. Non c’erano dubbi, viste le dediche molto dolci che Arisa ha fatto al suo fidanzato e le immagini insieme anche in Basilicata, scatti che hanno sancito appunto, l’ufficialità di questa relazione. E la rivista Chi ci mostra qualcosa di inedito, anche se la cantante non aveva lesinato immagini e scatti bollenti della sua estate accanto a Walter.

Arisa felice con il suo Walter: le foto sulla rivista Chi

Le foto pubblicate mostrano Arisa e Walter immersi in attimi di pura felicità a Maratea, mentre si scambiano baci appassionati e si godono la tranquillità del mare. Le immagini ritraggono la coppia in momenti intimi e dolci, come mentre si abbracciano, si baciano, o si dedicano piccole attenzioni come spalmarsi la crema solare a vicenda. Questi gesti teneri e premurosi evidenziano l’affetto e la complicità che esiste tra loro.

Dopo una giornata trascorsa tra il relax e le acque fresche della riviera, la coppia si allontana mano nella mano, lasciando dietro di sé lo stabilimento balneare e immergendosi nel loro mondo fatto di amore e serenità. Questi momenti di intimità e gioia rappresentano una nuova e felice pagina nella vita di Arisa, finalmente serena e amata. E pensare che qualche tempo fa Arisa aveva pubblicato una sorta di annuncio sui social, per la ricerca di un uomo che si candisse come marito perfetto. A quanto pare con Walter ha trovato quella felicità che le mancava da tempo. Una felicità meritata che auguriamo ad Arisa, di poter avere ancora per molto altro tempo!

Arisa è sicura di aver trovato in questo magico periodo la felicità e poco le importa di sapere quanto durerà, quello che conta è viversi ogni singolo istante di pura magia grazie all’amore.