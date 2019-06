Luna Nera: la nuova serie italiana in arrivo su Netflix

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie tutta italiana. Si chiama Luna Nera ed è ambientata in un paese fantasma in provincia di Viterbo, Celleno. Proprio qui sono iniziate le riprese della nuova serie italiana che sarà poi distribuita in tutto il mondo proprio attraverso la nota piattaforma streaming. Luna Nera è prodotta da Fandango e creata da Francesca Manieri e Laura Paolucci, già conosciuta per L’amica geniale. La nuova serie Netflix è basata su un manoscritto di Tiziana Triana. Ma andiamo a vedere che cosa altro sappiamo sulla serie e la sua trama.

Luna Nera: la trama e le ultime news riguardo la nuova serie italiana che sarà presto disponibile su Netflix

Come abbiamo già anticipato, Luna Nera sarà ambientata in un borgo fantasma, quello di Celleno. Un luogo decisamente suggestivo quindi per la nuova serie Netflix che, tra l’altro, è stato già meta di altri importanti registi italiani. Ci troviamo nel XVII secolo, in Italia. Protagoniste di Luna Nera sono un gruppo di donne accusate di stregoneria. Ecco allora svelato il motivo della scelta del luogo. Nella serie vedremo sicuramente, tra le altre bellezze del paesino fantasma in provincia di Viterbo, anche il noto Castello Orsini. Le riprese sono iniziate da poco e, dunque, è ancora presto per pensare a una data. Sicuramente nei prossimi giorni saremo in grado di dare altre informazioni riguardo a Luna Nera, la sua storia e i volti degli attori che ne fanno parte.

Il sindaco di Celleno parla di Luna Nera, la nuova serie italiana di Netflix

Anche il sindaco di Celleno, Mario Bianchi, ha voluto spendere alcune parole per Luna Nera. “Siamo lieti di annunciare l’avvio delle riprese della serie Luna Nera di Fandango a Celleno, dove molto del lavoro deriva da quello sviluppato nel territorio, per le persone, per la comunità” ha così affermato Bianchi. “Di conseguenza siamo molto lieti anche dei successi riscontrati in più occasioni sia in ambito nazionale che internazionale in ambito cinematografo, come in altri settori strategici dell’economia locale. Questo va a frutto del Comune di Celleno, come di tutto il territorio della Tuscia” ha poi continuato il sindaco.