The Resident: anticipazioni seconda puntata del 2 luglio, l’errore di Conrad

Dopo l’esordio di martedì 25 giugno, continua su Rai Uno l’appuntamento con la nuova serie tv medical The Resident. Dopo il successo incassato dalla messa in onda della prima stagione di The Good Doctor (che però è andata male con la seconda stagione su Rai Due), la rete di Teresa De Santis ci prova con un nuovo serial più crudo e condito da molti colpi di scena; caratteristiche che hanno fatto di The Resident una piccola perla rara negli Stati Uniti. Cosa succederà quindi nella seconda puntata di The Resident in onda martedì prossimo?

Dopo i tre episodi andati in onda martedì 25 giugno, The Resident torna con altri tre episodi nel secondo appuntamento di martedì 2 luglio. Ecco dunque le anticipazioni della nostra “seconda puntata”.

The Resident: anticipazioni seconda puntata 2 luglio 2019

Nell’episodio dal titolo della serata dal titolo Crisi d’identità, vedremo Conrad in evidente difficoltà. A causa di un errore commesso da una infermiera, l’uomo rivelerà alla famiglia sbagliata che il loro figlio è morto. La situazione è molto delicata e risolverla non sarà facile. Anche Nic non se la passa bene: non riesce a trovare le cartelle cliniche dei pazienti che sono stati curati dalla dottoressa Lane Hunter. Criticità anche per Mina che viene messa in pausa dalla direzione dell’ospedale per essersi presa troppe libertà nel reparto di chirurgia.

Nel successivo episodio dal titolo Errore fatale, scopriremo che l’ospedale ha dovuto realizzare tre operazioni chirurgiche contemporaneamente e lo staff medico sembra esser arrivato allo stremo delle forze. Vista la necessità di un cambio urgente nel personale medico, Nic convoca Jude per la successiva operazione ma questo fa scattare la gelosia di Conrad. Nel frattempo, la dottoressa Lane Hunter continua la sua missione di screditare il dottor Nic agli occhi dei suoi colleghi di lavoro.

Nel terzo ed ultimo episodio della serata, da titolo Costi quel che costi, il sospettoso dottor Nic informa Devon che ha dei grossi sospetti sulla dottoressa Lane: stando alle sue indagini, la donna starebbe frodando le assicurazioni dei pazienti così da prescrivere eccessive terapie.

Ma non è tutto: in clinica arriva una paziente con una misteriosa patologia cronica. Sul finale, il dottor Hawinks riceverà la visita di suo padre, Marshall Winthrop: l’uomo spiega a suo figlio che è fortemente intenzionato ad aprire una sua clinica privata e che lo vorrebbe direttore della sua struttura. Marshall abbandonerà l’ospedale?

Appuntamento quindi a martedì prossimo con la seconda puntata di The Resident.

