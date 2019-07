La Regina del Sud 2: trama completa dei 13 episodi della seconda stagione

Abbiamo lasciato Teresa totalmente distrutta dalla morte della sua migliore Amica Brenda, ma la Mendoza non può e non deve arrendersi. La ritroviamo nella seconda stagione de La regina del Sud ( Queen of the South) , ancora una volta in bianco, a capo di un impero internazionale sul traffico della droga. Ma come sempre i flashback ci portano indietro nel tempo. Come è arrivata Teresa a diventare la Regina del Sud? Ve lo raccontiamo parlandovi di tutto quello che è successo nei 13 episodi della seconda stagione de La regina del sud la serie di Netflix che ci racconta il mondo dei Narcos dal punto di vista delle donne.

LA REGINA DEL SUD 2 : TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE NETFLIX

Teresa ha una nuova missione: convincere Camila Vargas a fidarsi di lei. Ma tutto questo le costerà molto caro anche perchè la Mendoza scoprirà di avere un conto aperto con il passato. Guero non è morto!

Vi raccontiamo in modo dettagliato tutto quello che succede nei 13 episodi di questa seconda stagione de La Regina del Sud.

LA REGINA DEL SUD 2 TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO DAL TITOLO IL CORPO DI CRISTO

Per diventare socia di Camila, Teresa stringe un patto con un trafficante di armi del Texas. Anche Epifanio entra in una nuova società, ma involontariamente.

La regina del Sud episodio 1×02 riassunto completo- Teresa ha al suo fianco Pote e James ma sa che deve lavorare al fianco di Camilla se vuole davvero essere una che conta nel mondo del narcotraffico.

Camila cerca di capire come riprendersi il suo business e conta su James come suo fido alleato ma sa che Epifanio le sta dando la caccia. Nel frattempo scopriamo che Guero è ancora vivo e sta collaborando con la DEA. E’ lui che sta dando delle informazioni utili per trovare Camila. Ma ha paura di mettere in pericolo Teresa. Nel frattempo la Mendoza chiede a Camila una possibilità: le chiede di lavorare con lei. Nel frattempo Epifanio è costretto a stringere un patto con il generale mentre Isabella continua a pensare che sua madre sia la cattiva della situazione.

Teresa, per far capire a Camila che può contare su di lei, decide di incontrare Re George che potrebbe essere utile per lo spostamento della cocaina. Epifanio intanto sta ancora cercando Teresa e il suo quaderno. Re George chiede di rapire un uomo in cambio della sua alleanza. James e Teresa accettano. La DEA nel frattempo arriva nel laboratorio di Dallas dove Teresa è stata prigioniera grazie a Guero; Camila capisce che c’è una talpa ma non sa chi possa essere. Alla fine Teresa e James consegnano il loro uomo a Re George. Camila ed Epifanio si incontrano e lui le dice se vuole la guerra oppure no…A quanto pare inizia una guerra senza esclusioni di colpi.

Camila dopo l’operazione di Teresa le offre dei soldi e una nuova identità per andare via. Ma la Mendoza, anche se Camila non si fida di lei, decide di restare. Camila chiede a James di scoprire cosa sta nascondendo Teresa. Non si fida di lei. Il Generale fa uccidere Batman e mette in chiaro con Epifanio chi comanda.

LA REGINA DEL SUD 2 TRAMA COMPLETA DEL SECONDO EPISODIO DA TITOLO DIO E L’AVVOCATO

Per ottenere il denaro necessario a riavviare l’attività, Camila mette gli occhi su una corsa di cavalli del cartello. Teresa incontra un fantasma del suo passato.

La regina del Sud episodio 2×02 riassunto completo-James cerca di scoprire chi è la talpa mentre Camila porta Teresa a conoscere il suo avvocato. La Mendoza fa due incontri decisivi: quello con la moglie dell’avvocato e quello con Guero che è ancora vivo. Teresa resta sconvolta. James cerca un fornitore per Camila. La donna pensa che sia Teo la talpa ma l’avvocato, almeno per il momento, è sincero. Teresa è ancora sconvolta per aver ritrovato Guero ma deve fingere con Camila e James. Pote fa capire a Teresa che deve stare in guardia, non deve fidarsi di nessuno e le dice di tenere sempre delle pistole vicino al suo letto. Guero dà un appuntamento a Teresa. Nel frattempo James e Teresa organizzano un piano per investire del denaro nella gara di cavalli. Il loro piano sembra funzionare anche se ci sono degli uomini di Epifanio che vogliono fare del male a Teresa. Alla fine però grazie alla scommessa e all’imbroglio fatto, il contante di Camila aumenta. Gli uomini della DEA capiscono che Guero è in contatto con Teresa…La Mendoza si mette in contatto con il piccolo Tony che ancora non sa che cosa è successo a Brenda. Teresa chiede a James di non dire nulla a Camila.

La DEA scopre che Teo ha un’amante e lo minacciano. L’uomo quindi sa che dovrà collaborare con loro. Ma prima ancora che possa dire qualcosa, viene ucciso. Camila scopre che è stato il capo dell’ufficio legale a occuparsene e che adesso sarà lui a prendere in mano la situazione. James ha recuperato i soldi che Teresa aveva perso e la salva. La Mendoza incontra il piccolo Tony e gli dice quello che è successo. Gli porta un video gioco che James le ha dato.

Teresa va da Guero e viene vista dall’agente della DEA che aveva capito tutto.

LA REGINA DEL SUD 2 TRAMA COMPLETA DEL TERZO EPISODIO DAL TITOLO UN PATTO COL DIAVOLO

Un flashback rivela cos’è successo a Guero tre mesi prima. Teresa e James intraprendono una rischiosa missione per far saltare il tunnel del narcotraffico di Epifanio.

La Regina del Sud episodio 3×02 riassunto completo-Con un flashback scopriamo quello che è successo a Guero. L’uomo che lavorava per Epifanio stava nascondendo della merce e del denaro per scappare via con Teresa. Epifanio lo aveva scoperto e aveva messo una bomba sul suo aereo. Ma la DEA aveva avuto una soffiata. Gli agenti avevano quindi salvato la vita di Guero che era diventato un collaboratore. Ma Teresa aveva saputo che era morto per rendere tutto più credibile.

Teresa si fa prendere dalle emozioni e incontra Guero ma la DEA arriva a farle una proposta. La Mendoza ha del tempo per pensarci. Tornata a casa da Camila cerca di far finta di nulla. Epifanio intanto salda il suo patto con Rinaldo. Camila prova a contattare sua figlia ma Isabella crede che sia lei a causare tutto il male nella loro famiglia. Nel frattempo la donna incontra il suo nuovo avvocato e capisce che si lui si può fidare. Camila ordina a Teresa e James di far saltare il tunnel di Epifanio . Nonostante qualche intoppo alla fine i due ce la fanno. Gli agenti della DEA cercano altre informazioni da Guero.

Camila si complimenta con Teresa per l’ultima operazione e le regala una macchina nuova. Pote le fa capire che per il momento la macchina non ha un GPS. Teresa dice a Guero che non possono scappare. Gli chiede di convincere Camila che è dalla sua parte.

LA REGINA DEL SUD 2 LA TRAMA COMPLETA DEL QUARTO EPISODIO DAL TITOLO IL BACIO DI GIUDA

Dopo aver appreso che la DEA ha un informatore, James tende una trappola per scoprirne l’identità. Un matrimonio a Sinaloa riunisce Camila, Epifanio e Jiménez.

La regina del Sud episodio 4×02 riassunto completo– Epifanio resta coinvolto in un agguato e pensa che sia stata Camila a ordinarlo. Isabela continua a stare dalla parte di suo padre anche se non si fida del Generale Cortez. Camila ha avuto un presagio e ne parla con James. Gli agenti della DEA se la prendono con Guero per quello che è successo. Camila decide di prendere parte a un matrimonio in Messico ma non sa che alla festa arriverà anche Epifanio. Guero collabora con la DEA ma non sa che c’è un infiltrato che fornisce delle informazioni a Camila. Teresa dal canto suo cerca di proteggere Guero. Durante la festa, Boas uccide suo fratello e firma un nuovo patto con Epifanio. Isabela alla festa conosce il figlio ci Boas e tra i due c’è subito un feeling particolare. Guero è costretto a seguire gli agenti della DEA sapendo che Teresa è in pericolo ma vuole aiutarla. Nel corso dell’imboscata Teresa riesce a scappare insieme a James mentre uno degli agenti della DEA viene ucciso. A questo punto Camila e gli altri scoprono che Guero era vivo ma Teresa nega di essere a conoscenza di quanto accaduto.

In cambio della sua vita Guero offre a Camila la possibilità di avere un contatto con El Santo, un personaggio folle che potrebbe fornire la migliore cocaina per i traffici in Messico e non solo. Nel frattempo Isabela ascolta la canzone dedicata a suo padre e capisce che forse non è poi così innocente come racconta…

LA REGINA DEL SU 2 LA TRAMA COMPLETA DEL QUINTO EPISODIO DAL TITOLO VIAGGIO IN BOLIVIA

Teresa e i suoi compagni si recano in Bolivia per trovare il famoso fornitore El Santo, ma la loro caccia è complicata da un soldato che ingaggia una vendetta personale.

La regina del sud episodio 5×02 riassunto completo– Pur sapendo dei pericoli che potranno incontrare, Teresa, James e Guero partono per la Bolivia per cercare El Santo. Anche Re George è partito per la Bolivia. James ha un contatto , Leo ma non dice a Teresa che si tratta della sua ex fidanzata. Quando si incontrano nella discoteca Teresa si arrabbia ma la ragazza le promette che prenderà contatti con El Santo. Però le cose si complicano perchè lei chiama le forze dell’ordine. Teresa è costretta a sniffare diversa cocaina per salvarsi e alla fine la capitana la lascia in vita. James e Guero la salvano. Pote e Camila intanto aspettano gli sviluppi di questa azione in Bolivia. Teresa riceve un contatto per incontrare El Santo, va in studio da un dentista. Lì capisce che le cose sono molto serie e non si scherza. I tre vengono poi portati in un albergo dove attendono e scoprono che El Santo ha persino una sua bibbia per gli eletti che fanno parte di questa setta. Camila fa capire a Epifanio che con lei non si scherza.

Ma prima di arrivare da El Santo Teresa e gli altri vengono trovati di nuovo dalla capitana che uccide Leo. Poi all’improvviso una sparatoria: gli uomini del Santo hanno salvato Teresa, James e Guero ma adesso sono loro prigionieri.

LA REGINA DEL SUD 2 LA TRAMA COMPLETA DEL SESTO EPISODIO DAL TITOLO IL CAMMINO DELL AMORTE

Tenuta prigioniera dalla sinistra setta di El Santo, Teresa è costretta a fare una scelta terribile che la porta a non capire più la realtà.

La regina del sud episodio 6×02 riassunto completo– Teresa incontra per la prima volta la bambina mascherata che le spiega cosa fare. La Mendoza ritrova anche James e Guero e prova a scappare insieme a loro. Nel frattempo Isabella entra sempre più in confidenza con Quiche. El Santo porta nella stessa cella Teresa e le chiede che cosa vogliano da lui. Si potrà fare quello che lei chiede ma c’è una condizione: Teresa dovrà scegliere chi far morire. James e Guero litigano ma alla fine, quando arriva il momento del sacrificio, Teresa decide che sarà lei a incontrare El Santo. In un mix tra sogno e realtà, vediamo che Teresa viene in qualche modo accolta nella setta dell’uomo come se potesse diventare anche lei una adepta. Poi lei, James e Guero devono partire per consegnare la roba. Hanno preso un carico di cocaina e hanno un debito con El Santo che devono pagare entro una determinata data. Inizia così il cammino della morte in un furgone. Teresa ha delle visioni, prima vede morire Guero e poi vede morire James ma alla fine lei e i due uomini riescono a consegnare il carico a Re George. Teresa però prima ha dovuto macchiarsi le mani di sangue uccidendo in modo brutale la capitana.

Isabela intanto ha raggiunto Camila. La ragazza chiede a Camila di tornare in Messico per essere di nuovo una famiglia. Camila ha altro a cui pensare. Inizia anche una relazione con il suo nuovo avvocato. Isabela quindi torna a casa e per la prima volta fa uso di droga.

LA REGINA DEL SUD 2 LA TRAMA COMPLETA DEL SETTIMO EPISODIO DAL TITOLO IL PREZZO DELLA FEDE

Epifanio rileva un pericolo per la figlia. Camila e Teresa trovano un distributore in grado di trasportare una tonnellata di coca, ma dovranno portarlo via a Epifanio.

La regina del sud episodio 7×02 riassunto completo– Isabela torna a casa e suo padre scopre con chi si vede. Ma capisce anche che sua figlia è in pericolo, vicino al suo cellulare trova una collana con il simbolo del Santo.

Camila rimprovera Teresa per la scelta fatta: troppa merce e un debito che non si potrà pagare. La Mendoza è la garanzia. Alla fine però Teresa convince Camila e chiede a Guero di restare a lavorare insieme a loro. Camila quindi affida il compito più importante a Teresa. Epifanio chiama Camila e le dice del pericolo che c’è. Camila gli dice del debito che ha. Ma in realtà è stata la Vargas e dare la collana a sua figlia per far si che Epifanio le desse i soldi del debito: tre milioni di dollari. La droga boliviana è diversa dalle altre: è pura quasi al 100%. Camila quindi vuole organizzare degli incontri per i nuovi fornitori. L’accordo però non si farà perchè Epifanio fa uccidere i fornitori. Ma c’è un’altra persona che può essere fondamentale per i traffici della Vargas: Devon l’uomo che gestisce tutti i traffici nella zona di Chicago. La DEA intanto cerca di capire di chi sia la società di pescherecci fermata: se si dimostrasse che è di Camila, potrebbero arrestarla. L’agente della DEA fa avere alla moglie dell’avvocato le foto di lui con Camila lasciandole credere che abbiano una relazione e chiedendo quindi la sua collaborazione. Ma la donna finge di non conoscere nessuno, neppure Teresa. Poi però chiama la Mendonza e le chiede un incontro. Vuole sapere se c’è una relazione tra Camila e suo marito ma Teresa la rassicura. Epifanio spiega a sua figlia quello che è successo quando era solo un bambino e i motivi che lo hanno portato a essere quello che è. Epifanio continua a mettere pressione e Camila ma lei gli dice di non avere paura di nessuno. Teresa incontra Devon e le fa la sua proposta insieme a Camila. Epifanio fa la sua mossa: arriva a Dallas e annuncia di essere negli Usa per combattere i cartelli della droga anche in Texas.

LA REGINA DEL SUD 2 LA TRAMA COMPLETA DELL’OTTAVO EPISODIO DAL TITOLO IMPRESA DISPERATA

Incapace di accettare un no, Camila invia Teresa e gli altri a Chicago per fornire all’assaggiatore di Devon Finch un campione di coca e fargli cambiare idea.

La regina del Sud 2 episodio 8×02 riassunto completo– Pote prepara una torta per il compleanno di Camila che riceve anche una collana da parte del suo avvocato. Ma Camila è delusa per come sono andate le cose con Devon. Ordina quindi di andare a Chicago: piazzando la roba in giro, Devon si renderà conto che deve comprare la droga boliviana. La missione è quasi impossibile. Quando arrivano alla festa, Teresa e James cercano l’assaggiatore di Devon che resta stupito dalla qualità della droga venduta. Teresa e Guero restati da soli in albergo, dopo aver convinto l’uomo a comprare la merce prendono una decisione: scapperanno insieme. Camila infatti ha detto a Teresa che dopo il viaggio a Chicago Guero sarebbe morto. Ma mentre cercano di scappare vengono fermati dagli uomini di Devon. Epifanio ha un infarto mentre parla al telefono con Camila. Lei va da lui in ospedale. I problemi di salute di Epifanio non fermano però la guerra. Isabela continua a fare uso di droghe. James si trova faccia a faccia con il generale Cortez ma viene poi salvato da Pote e Teresa. La moglie dell’avvocato affronta Camila che nega di avere una relazione con l’uomo. Camila poi va da Teresa e le fa i complimenti per quello che è successo. Guero dice a Teresa che deve fare una cosa e deve farla da solo.

La Regina del Sud 2: trama completa dei 13 episodi della seconda stagione ultima modifica: da