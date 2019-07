Giustizia per tutti, la nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova: tutto quello che c’è da sapere

Appena qualche giorno fa sono stati presentati i nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Parliamo di Canale 5. Proprio qui ci saranno davvero tante conferme: dall’attesissima seconda stagione di Rosy Abate alla terza de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Certo è che ci saranno anche moltissime novità a livello di fiction per puntare su nuovi prodotti che possano appassionare il vastissimo pubblico di Mediaset. E a proposito di novità, tra queste ci sarà anche la nuova serie tv Giustizia per tutti, che vedrà protagonista Raoul Bova, uno degli attori più apprezzati del piccolo e grande schermo italiano.

Giustizia per tutti: le ultime novità sul cast e sulla trama della nuova fiction presto in onda sulla rete Mediaset

Si sa davvero molto poco, per il momento, su Giustizia per tutti, la nuova fiction che andrà in onda su Canale 5 in quanto le riprese sono iniziate lo scorso mese. Ma vediamo quali sono le ultime novità per quanto riguarda il cast e la trama. Come abbiamo anticipato, il protagonista di Giustizia per tutti sarà interpretato dall’amatissimo Raoul Bova e il tema principale sarà, per l’appunto, la giustizia. La nuova fiction Mediaset sarà ambientata a Torino ma delle riprese verranno effettuate anche in luoghi vicini alla grande città.

Giustizia per tutti: quando andrà in onda la nuova fiction Mediaset con Raoul Bova?

Come abbiamo appena affermato, le riprese di Giustizia per tutti sono iniziate da appena qualche settimana ed è ancora molto presto per dire quando termineranno. Questo significa che la fiction con Raoul Bova non sarà sicuramente una delle prime novità ad essere trasmesse su Canale 5. Probabilmente bisognerà aspettare la prossima primavera per la messa in onda di Giustizia per tutti. Senz’altro però verrà mandata in onda in prima serata sulla rete Mediaset.

Raoul Bova tra l’altro sarà anche uno dei protagonisti di un’altra fiction di Canale 5, in onda sempre nella prossima stagione, parliamo di Made in Italy. In quel caso però il tema sarà un altro: l’alta moda in Italia e Bova dovrebbe vestire i panni del grandissimo Giorgio Armani. Tematica invece totalmente differente quella di Giustizia per tutti.

Molto presto avremo delle ulteriori novità riguardo al cast, alla trama e alla data di messa in onda della nuova fiction Giustizia per tutti, quindi continuate a seguirci!