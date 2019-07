Il Paradiso delle Signore seconda stagione: ecco cosa succederà news e anticipazioni

La Rai ha da poco presentato i suoi palinsesti per la prossima stagione televisiva illustrando le tante novità ma anche le molte conferme. E proprio tra queste ultime c’è anche la seconda stagione de Il Paradiso delle Signore. La serie daily che ha già appassionato tantissimi telespettatori tornerà in onda su Rai 1 con ben 160 puntate. Con la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini, Il Paradiso delle Signore terrà impegnati tutti i fan delle serie quotidianamente, così come erano abituati. Ma andiamo a vedere quali saranno le conferme nel cast e la trama di questa nuova stagione.

Il Paradiso delle Signore torna con la seconda stagione: nel cast confermatissimo Alessandro Tersigni

C’è sicuramente molta curiosità tra i numerosi fan de Il Paradiso delle Signore dopo il grande successo della prima stagione della serie daily. Togliamo qualche dubbio e partiamo subito dal cast. Confermatissimo qui è Alessandro Tersigni, attore che interpreta uno dei personaggi più amati della nota serie Rai fin da quando andava in onda in prima serata. Ma chi vedremo ancora nel cast de Il Paradiso delle Signore? Sicuramente: Roberto Farnesi, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina e Gloria Radulescu. E adesso, dopo aver svelato il cast della seconda stagione della serie daily, passiamo alla trama che vedrà al centro dell’attenzione, ancora una volta, l’emancipazione femminile.

Trama seconda stagione de Il Paradiso delle Signore: che cosa succederà?

Ovviamente, gran parte della storia si svolgerà presso il grande magazzino per signore di Milano. Il Paradiso riaprirà infatti dopo la lunga pausa estiva. Ci troviamo nel 1960 e Gabriella, dopo aver studiato ed essersi formata nella grande Parigi, diventa una stilista del Paradiso delle Signore. Nel privato però Gabriella non sarà così fortunata. La donna vivrà infatti un periodo di crisi con il suo Salvatore. Uno degli altri personaggi è Roberta. Lei sarà protagonista di un amore con Marcello Barbieri che è un uomo spericolato e decisamente diverso dal suo fidanzato Federico che, tra l’altro, tornerà presto a Milano. Nicoletta e Riccardo saranno invece protagonisti di un amore impossibile. Guarnieri si troverà in contrasto anche con suo padre Umberto e, a questo punto, il rampollo avrà una vera e propria crisi esistenziale che lo cambierà. Guarnieri sarà poi pronto a rinascere con la Angela, una giovane donna. Nel frattempo, Vittorio e Marta si sono sposati ma scoprono che non potranno avere figli. Questa situazione farà vivere alla coppia un momento di crisi e dolore. Gli Amato, invece, ospiteranno Rocco, un cugino della Sicilia. Arrivato a Milano, Rocco si troverà ad affrontare un momento complicato e sarà protagonista di un processo di emancipazione. Vedremo la rifioritura di Agnese che si innamorerà di Armando, il capo magazziniere. E ancora, se da un lato Umberto e Adelaide sembrano sempre più uniti nella loro alleanza, Luciano e Silvia vivranno invece una nuova crisi dovuta ad un evento del tutto imprevisto.

Vi ricordiamo che Il Paradiso delle signore, con le puntate inedite, torna a ottobre 2019 su Rai 1 come sempre alle 15,40 dopo Vieni da me.