Tutto pronto per La Casa di Carta 3: le foto della premier

Ormai ci siamo, mancano pochissimi giorni. La terza stagione de La Casa di Carta sta per arrivare su Netflix. Cresce l’attesa per la serie più amata della piattaforma streming e bisognerà aspettare venerdì 19 luglio per poter vedere finalmente gli episodi della terza stagione. Appena qualche giorno fa, a Madrid, in Spagna, si è tenuta la premier de La Casa di Carta 3 a cui hanno partecipato tutti gli amatissimi attori della serie e chi ha lavorato per la realizzazione della stessa. I fan di tutto il mondo attendono con trepidazione l’arrivo della terza stagione ma, nel frattempo, hanno avuto modo di seguire sui social la loro banda preferita durante la premier de La Casa de Papel.

La Casa di Carta 3, i fan in delirio: ecco le foto direttamente dal red carpet della premier

Sì perché, l’affezionato pubblico de La Casa di Carta che non ha potuto assistere in diretta alla premier che si è tenuta a Madrid, è stato reso comunque partecipe grazie a dei bellissimi scatti che sono stati fatti proprio durante il grande evento, pubblicati poi sui social network della serie e degli stessi attori protagonisti. E non mancava nessuno. Dall’affascinante Professore, interpretato da Alvaro Morte a Tokio e Rio, interpretati da Ursula Corberò e Miguel Herràn. Immancabile ovviamente anche Pedro Alonso che interpreta Berlino e ancora: Itziar Ituno (Raquel e poi Lisbona), Jaime Lorente (Denver), Alba Flores (Nairobi), Ester Acebo (Monica e poi Stoccolma), Darko Peric (Helsinki). Ma ci sono anche delle new entry nella banda: Hovik Keuchkerian che interpreterà Bogotà, Rodrigo de la Serna che sarà Palermo e Luca Peros nei panni di Marsiglia.

Ma ecco alcune delle foto direttamente dalla premier de La Casa di Carta 3:

La Casa di Carta: cosa succederà nella terza stagione?

Cresce quindi la curiosità tra i fan de La Casa di Carta che stanno facendo il conto alla rovescia ormai da mesi per l’arrivo della terza stagione. Che cosa dobbiamo aspettarci questa volta da una delle serie più amate di Netflix? La banda è riuscita a scappare dalla zecca di stato ma qualcosa farà di nuovo riunire i rapinatori dalla tuta rossa. Il dubbio più grande dei fan: Berlino è morto? Berlino sarà nella terza stagione, questo è sicuro. Ma non è ancora certo se sia vivo o le scene che lo vedono protagonista si riferiscono a dei ricordi o altro ancora. Rio sarà in pericolo. La sua Tokio correrà in suo aiuto ancora una volta? Cosa si inventerà questa volta il Professore?

La banda è pronta e i fan de La Casa di Carta anche. L’appuntamento, quindi, è per venerdì 19 luglio sulla piattaforma streaming Netflix con la terza stagione.