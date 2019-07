Serie tv The Fix sbarca su Canale 5: anticipazioni e news

Sono davvero tante le novità che riguardano le nuove serie tv presto in onda su Canale 5, una di queste è The Fix. La serie già in onda negli Stati Uniti sulla rete ABC a partire dal 18 marzo di quest’anno, è pronta ad approdare anche in Italia. Si tratta, in particolare, di una stagione composta da dieci episodi della durata di circa 42 minuti ciascuno. Creata da Marcia Clark, Elizabeth Craft e Sarah Fain, The Fix sarà una serie drammatica e giudiziaria che appassionerà il pubblico di Canale 5. Andiamo adesso a vedere cast e trama della nuova serie che andrà presto in onda sulla rete Mediaset. Per voi le anticipazioni di The Fix e le ultime news sulla serie.

The Fix, nuova serie presto in onda su Canale 5: l’attrice protagonista e la trama

La protagonista di The Fix sarà Robin Tunney che interpreterà l’avvocato Maya Travis. Proprio lei perderà una causa contro un noto attore americano che era stato accusato di duplice omicidio. Maya Travis, a questo punto, si ritroverà senza un lavoro. La stampa le starà addosso e, anche per questo, la donna decide di trasferirsi. Ben otto anni dopo però, lo stesso attore verrà nuovamente accusato di omicidio. L’avvocato Maya Travis adesso avrà l’occasione di rifarsi una reputazione e, soprattutto, per fare giustizia. Riuscirà Maya Travis a mettere il personaggio del mondo dello spettacolo dietro le sbarre?

The Fix arriverà su Canale 5, avrà successo? In America è stata cancellata

Chi ha già sentito parlare della serie tv The Fix, probabilmente sa anche che negli Stati Uniti d’America è stata cancellata. The Fix è arrivata proprio quest’anno e con una sola stagione di dieci episodi. Molto presto sapremo di più sulla data in cui verrà trasmessa su Canale 5. Su Canale 5 infatti, possiamo già ha vedere il promo di The Fix. Mediaset ha iniziato così a presentare la nuova serie tv al suo pubblico. Ma la serie televisiva The Fix riuscirà ad avere il giusto successo in Italia? Non ci resta che aspettare di vederla in onda per poi analizzare gli ascolti.