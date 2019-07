Piper e Alex: come finisce la loro storia d’amore nel finale di Orange is the new black?

Dopo aver visto i tredici episodi di Orange is the new black possiamo svelarvi come andrà a finire tra Piper e Alex. Ovviamente se non avete visto la serie e non volete conoscere il finale fermatevi e non continuate la lettura. Se invece non potete resistere e non avete ancora finito i tredici episodi ma siete curiosi, bhè allora potrete scoprire che cosa è successo tra le due donne, ormai moglie e moglie! Nella settima stagione le cose si complicheranno ancora di più Piper infatti avrà la sua nuova vita da riprendere in mano mentre Alex in carcere dovrà resistere alle tentazioni ma anche obbedire agli ordini dei “cattivi”.

Piper sa che Alex ha sempre portato guai nella sua vita, è per colpa sua se è finita in carcere ma allo stesso tempo sa di amarla e di non poter vivere senza di lei. Ma la vita fuori è molto diversa da quella dentro il carcere con altri ritmi, responsabilità e doveri, e anche con la grande paura di doversi confrontare con gli altri. Già perchè per Piper l’ostacolo più grande non sarà dire di avere una moglie in carcere ma raccontare di esserci stata in carcere.

ORANGE IS THE NEW BLACK 7: COME FINISCE TRA PIPER E ALEX?

Ed è anche per questo motivo che Piper cercherà nuovi stimoli, convinta che a mancarle sia il rapporto fisico con Alex. Solo grazie a Zelda, una donna conosciuta per caso, capirà che invece è l’accettazione della realtà a mancare nel puzzle scombinato di questa sua nuova vita.

Solo accettando chi è ora e chi è stata in passato e riuscendo a parlarne con gli altri farà ordine nella sua vita senza dover avere paura di sbagliare ancora. E in questo turbinio di strane emozioni Piper e Alex si prederanno. Perchè si amano, perchè hanno paura di stare lontane, perchè pensano che l’una possa influenzare in negativo l’altra. Perchè vogliono proteggersi ma in realtà si feriscono; perchè si amano ma fanno di tutto per odiarsi.

Solo alla fine però si renderanno conto che non c’è amore senza ostacoli, che ricominciare si può e si deve. Che l’amore può spalancare porte, far prendere aerei, accontentarsi di un incontro al mese.

