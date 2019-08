Spirito libero anticipazioni: ecco che cosa succederà nella prima puntata

Questa sera, martedì 6 agosto 2019, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la nuova serie tv Spirito libero. Saranno otto gli episodi che terranno incollati i telespettatori Mediaset al piccolo schermo. Una trama molto interessante quella della serie austriaca Spirito libero. Protagonista è Alexandra Winkler, una giovane ragazza di ventitré anni che lavora una panetteria di Vienna. Alexandra scoprirà presto di essere l’erede della scuderia di suo padre Karl. Cresciuta con genitori adottivi perché credeva di essere rimasta orfana, la giovane ragazza si ritroverà con una nuova famiglia che la porterà ad avere diversi problemi, in particolar modo con uno dei suoi fratellastri. Andiamo a vedere che cosa succederà nel primo episodio di Spirito Libero.

Spirito libero, nuova serie tv di Canale 5: ecco che cosa succederà nel primo episodio in onda martedì 6 agosto

Che cosa succederà nel primo episodio di Spirito libero, la nuova serie tv in onda questa sera su Canale 5? Scopriamolo subito. La protagonista Alexandra Winkler lavora in una panetteria di Vienna, città in cui vive. La giovane ventitreenne è rimasta orfana ma, d’un tratto, un notaio le comunica che Karl, il padre biologico, le ha lasciato in eredità qualcosa di molto importante. Questa sera, martedì 6 agosto, andranno in onda però altri due episodi della nuova serie tv. Che cosa succederà negli altri due? Continuate pure a leggere.

La trama degli altri episodi di Spirito libero, nuova serie tv in onda questa sera su Canale 5

Nel secondo episodio di Spirito libero, in onda questa sera su Canale 5, vedremo che Alexandra deciderà di rifiutare l’eredità che le ha lasciato il padre Karl. Il motivo che la spingerà a pensare a questa possibilità è il fatto che la famiglia del padre biologico non la aiuta a sentirsi a suo agio e tanto meno ad ambientarsi in una situazione complicata e nuova. Alexandra sta per firmare la rinuncia ma nel terzo episodio le cose cambiano. Analizzando il testamento di Karl, infatti, la fattoria e l’allevamento sono destinati ad Alexandra e non al suo fratellastro Maximilliam. Questo farà cambiare idea alla giovane? Per scoprirlo non ci resta che guardare la prima puntata di Spirito libero. L’appuntamento è per questa sera, in prima serata su Canale 5.