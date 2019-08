The Fix da stasera su Canale 5: le anticipazioni della prima puntata

Sbarcherà questa sera mercoledì 7 agosto 2019 The Fix, la nuova serie tv di Canale 5. Saranno dieci gli episodi che terranno incollati al piccolo schermo i telespettatori in questa calda estate. The Fix è una serie drammatica e giudiziaria che era già nota in America dove però è stata poi cancellata ( immaginiamo quindi che non si tratti di un vero capolavoro visto che in patria non è stata poi così apprezzata). La protagonista è Maya Travis un avvocato che perderà una causa contro un noto attore che era stato accusato di duplice omicidio. L’avvocato Maya Travis perderà il lavoro, oltre che la sua grande reputazione, e decide quindi di trasferirsi. Dopo otto anni, lo stesso attore viene nuovamente accusato e, a questo punto, è l’occasione per Maya di fare giustizia una volta per tutte.

Questa sera andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la prima puntata di The Fix. Cresce l’attesa e quindi vi anticipiamo che cosa succederà al debutto. Nel primo episodio, il noto attore Sevvy Johnson viene accusato di omicidio per poi riuscire ad ottenere la sua innocenza. Maya Travis, avvocato, non è riuscita nel suo lavoro e allora decide di dimettersi cambiando città e isolandosi da tutti. Otto anni dopo però l’attore è di nuovo sospettato di omicidio e di aver ucciso la sua fidanzata. A questo punto, Collier chiederà proprio a Maya Travis un aiuto per le indagini.

Nel secondo episodio, l’avvocato dell’attore cercherà di difenderlo dalle accuse sfruttando i media e, quindi, la sua popolarità. La Travis cercherà di portarlo a pensare al caso tenendo fuori i media. L’avvocato di Sevvy però trova delle prove sull’omicidio che portano a Ben Mitchell che verrà poi arrestato e si suiciderà. Durante il terzo e ultimo episodio di The Fix che andrà in onda questa sera su Canale 5, Maya riceve dei regali da uno stalker, Sevvy ha un’amante che finisce in custodia per un piccolo reato e indossa un microfono che permette di spiare segretamente l’attore.