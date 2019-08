Un passo dal cielo 5 in onda a settembre su Rai 1: arriva il primo promo

Pochi giorni fa in onda su Rai 1 in prima serata le repliche della quarta stagione di Un passo dal cielo amatissima fiction della rete! E per il pubblico che ha seguito con piacere le avventure di tutti i protagonisti, ci sarà davvero pochissimo da attendere. Il 10 settembre 2019 infatti andrà in onda la prima puntata di Un passo dal cielo 5 in prima serata su Rai 1. E pochissime ore fa è stato anche diffuso il primo trailer ufficiale che ci mostra parte delle novità di questa quinta stagione a partire dalla gravidanza di Eva che aspetta un figlio passando per tutte le altre storie che si legano tra di loro. E i misteri, in questa quinta stagione di Un passo dal cielo, saranno davvero tantissimi.

Ma scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni che ci rivelano parte della trama di questa quinta stagione della serie di Rai 1.

Francesco, interpretato dal bravissimo Daniele Liotti, sarà ancora una volta protagonista della fiction di Rai 1. Ma se lo avevamo lasciato felice tra le braccia di Emma, in questa quinta stagione di Un passo dal cielo lo ritroveremo invece a dover fare di nuovi i conti con il suo passato. Nella quarta stagione aveva ritrovato la sua ex moglie, questa volta invece il mistero legato al suo passato sarà ancora più grande. Pare infatti che Francesco abbia un figlio anche se lui probabilmente non lo sa…

E Matteo Martari, che nella quarta stagione ha vestito i panni del maestro, sarà ancora protagonista. Lo ritroveremo prima in carcere, dove riceverà spesso le visite di Emma e poi fuori dalla prigione pronto a vendicarsi e a dare la caccia a Francesco…

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI E NEWS : ECCO IL PROMO DELLA QUINTA STAGIONE

In questo caso è stata proprio Rocio Morales a condividere sui social il promo di questa quinta stagione. L’attrice sarà ancora una volta Eva anche se il suo personaggio sarà controverso. Eva infatti, dopo la gravidanza, non riuscirà a sostenere il ruolo di madre. Mentre Vincenzo invece si prenderà cura della loro bambina, lei avrà bisogno di una lunga pausa per capire cosa vuole davvero…

Tra i nuovi volti della serie vedremo anche Serena Autieri che sarà protagonista di questa quinta stagione. Tre le new entry di questa stagione anche Jenny De Nucci. Appena diciottenne Jenny è amatissima dal pubblico dei più giovani che hanno avuto modo di conoscerla prima nel programma di Rai 2 Il collegio e poi sui social, dove è attivissima nella condivisione di foto, video e quant’altro. Beatrice Arnera vestirà i panni di Valeria Ferrante che sarà protagonista di questa quinta stagione di Un passo dal cielo e si avvicinerà molto a Vincenzo…

Vi ricordiamo quindi che la prima puntata di Un passo dal cielo 5 andrà in onda il 10 settembre 209 su Rai 1.