Tredici 3 spoiler: chi ha ucciso Bryce? Tutti sospettati da suo padre ai suoi amici

E’ sconvolgente pensare che tutti avrebbero avuto un valido motivo per uccidere Bryce Walker. E’ questa la conclusione alla quale Clay, dopo qualche giorno dalla morte del suo ex compagno di scuola, è giunto. Ed è questo il cuore della terza stagione di Tredici. Capire chi e perchè ha ucciso Bryce. La polizia indaga ma è chiaro che non sarà facile capire che cosa è successo realmente a Bryce perchè tutti, per diversi motivi, avevano una ragione per volerlo morto. Ce l’aveva Tayler che aveva scoperto che Bryce aveva ordinato le violenze che aveva subito, anche lui ha negato fino alla fine. Ce l’aveva a quanto pare anche Alex: Bryce lo aveva aiutato con gli anabolizzanti ma lo aveva anche portato nel mondo della droga. Un motivo per uccidere Bryce forse ce lo avevano anche Jessica e Justin: i due che sono tornati insieme di certo non hanno dimenticato quello che è successo per colpa della violenza sessuale che la ragazza ha subito. E per la polizia anche Tony aveva un valido motivo per uccidere Bryce anche se in realtà, Walker aveva cercato di ripagare il suo debito dando oltre 50 mila dollari al suo compagno di classe. E a proposito di compagni: tutti i nuovi compagni di Bryce, nella scuola maschile alla quale i suoi genitori lo avevano mandato, hanno un valido motivo per ucciderlo. Lo hanno bullizzato per mesi, dopo il trasferimento, lo hanno picchiato, lo hanno fatto cadere dalle scale, perchè non pensare che uno scherzo crudele finito male avrebbe potuto portare alla morte di Bryce? E a quanto pare un motivo per uccidere Bryce lo aveva anche suo padre: ha continuato a spendere i suoi soldi senza motivo, gli ha distrutto la casa, ha provato a minacciarlo in tutti i modi anche per estorcergli altro denaro. E se non fosse allettato arriveremmo a pensare che persino suo nonno potrebbe avere un valido motivo per uccidere suo nipote...Chloe e Zach avrebbero potuto volere Bryce morto per via dell’aborto e di quello che è successo prima…

Ed è chiaro che se tutta la serie ruota intorno a questo interrogativo, ce n’è anche un altro grande e grosso. Che cosa ha fatto Bryce ad Ani?

TREDICI 3 ANTICIPAZIONI E SPOILER: E’ STATA ANI A UCCIDERE BRYCE?

La serie si apre con la conoscenza di questo nuovo personaggio, Ani, una ragazza che ha visto Bryce con occhi diversi. Ani infatti ha vissuto nella stessa casa di Bryce ha passato con il ragazzo dei momenti particolari ma non sappiamo che cosa sia successo tra i due ( forse anche lei è una vittima è stata violentata e sta confessando quanto accaduto?), lo scopriremo alla fine quando forse, scopriremo anche chi ha ucciso Bryce Walker.

Tutti hanno avuto un motivo per uccidere Bryce ma chi è stato?

Ve lo riveleremo dopo aver visto tutti e tredici gli episodi della serie. Stay tuned!