Ultima puntata Rosy Abate 2: Rosy morirà per salvare Leo nella resa dei conti?

Cosa succederà nell’ultima puntata di Rosy Abate 2 in onda la prossima settimana? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Rosy Abate in onda l’11 ottobre 2019. per la Regina di Palermo è arrivato il momento della resa dei conti: per scagionare Leo serve un video che dimostri l’innocenza di suo figlio. Serve quel video che incastra Costello, il video in cui si vede il boss sparare a Nadia. Ma ce la farà Rosy a trovare le prove oppure questa volta dovrà arrendersi? Rosy potrebbe morire per salvare la vita a Leo in questo gran finale di stagione? E quale sarà il ruolo di Nina che coma abbiamo visto sarà rapita da Rosy che vorrebbe scambiare la vita della figlia di Costello con il video che permetterebbe a Leo di essere di nuovo libero e non costretto a scappare dall’Italia? E Rosy alla fine troverà modo e tempo di dire a suo figlio chi era davvero suo padre?

ROSY ABATE 2 ANTICIPAZIONI SESTA E ULTIMA PUNTATA: ROSY MUORE?

Rosy (Giulia Michelini) è spalle al muro. Dopo aver rapito Nina (Maria Vera Ratti), la figlia del suo nemico e grande amore di suo figlio, Rosy escogita un piano solitario e disperato, lasciando indietro Leo (Vittorio Magazzù) e Luca (Mario Sgueglia), che non vuole coinvolgere in quest’ultima rischiosissima azione. Per Rosy questo è l’unico modo per mettere Costello (Davide Devenuto) sotto scacco, preparando così il campo alla sfida finale con lui. Licata sa che Rosy quando si tratta di Leo potrebbe essere disposta a tutto e così è…

Cosa succederà quindi nella resa finale dei conti? Dalle anticipazioni video vediamo che Costello ha in mano una pistola ed è pronto a sparare a Rosy che viene colpita…Rosy morirà?

La Michelini, nella sua intervista a Verissimo, ha fatto capire che per lei questa seconda stagione di Rosy Abate sarà quella finale. E’ il suo addio al personaggio che, a suo dire, ha ormai dato tutto il possibile. Potrebbe quindi significare anche un addio reale con la morte di Rosy? Non ci resta che aspettare l’ultima puntata in onda il prossimo venerdì per scoprire il gran finale.