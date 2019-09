Rosy Abate 3 ci sarà? Giulia Michelini a Verissimo dice la sua

Discreto successo per la seconda stagione di Rosy Abate che non brilla per gli ascolti, come del resto ormai un po’ tutte le fiction in onda sulla tv in chiaro ma riesce a superare la media dei 3 milioni di spettatori. E il successo è soprattutto di Giulia Michelini amatissima per il suo personaggio. Ed è proprio questo forse il motivo per il quale oggi, nella sua intervista a Verissimo, la bella attrice ha fatto capire di essere grata al pubblico per questo grande affetto ma di aver capito che è arrivato il momento di mettere un punto e andare a capo. Rosy Abate 3 ci sarà? Difficile a dirsi ma, ascoltando le parole di Giulia oggi nel salotto di Silvia Toffanin viene proprio da pensare che non la vedremo di nuovo nei panni della Regina di Palermo. “Le manca solo di fare il Papa” ha detto oggi Giulia dicendo di essere un po’ stanca di questo personaggio, per meglio dire ha usato il termine “affaticata” ritenendo forse poco carino l’altro termine.

ROSY ABATE-LA SERIE: CI SARA’ LA TERZA STAGIONE? LA RISPOSTA DI GIULIA MICHELINI

A Silvia Toffanin quindi che le ha chiesto cosa ne pensa di una ipotetica terza stagione di Rosy Abate-La serie, la Michelini ha fatto ben capire che non ha intenzione di continuare ( e forse anche il finale di questa seconda stagione emetterà la parola fine alle storie della mafiosa più amata della tv).

L’attrice ha spiegato: “Diventa complicato tirare fuori altre cose da raccontare. Non dico che sono stufa, ma vorrei fare anche altro. Terza serie? Non mi pronuncio sull’argomento. Secondo me ha un arco conclusivo in questa serie. Una cosa non deve continuare all’infinito per essere bella. Vorrei lasciare un bel ricordo .” E non ha tutti i torti la Michelini. Considerati anche gli ascolti di questa seconda serie e visto l’andazzo delle varie fiction, lasciare quando ancora il pubblico acclama il protagonista della serie, forse è la cosa migliore. Si dovrebbe trovare il coraggio di farlo più spesso!

Speriamo quindi che ci sia un finale degno di nota di questa seconda stagione di Rosy Abate visto che probabilmente sarà l’addio a un grande personaggio che ha fatto la storia delle fiction Mediaset.