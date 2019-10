Il finale di Rosy Abate 2 cambierà davvero per volere dei fans oppure era tutto già scritto?

Grande attesa per l‘ultima puntata di Rosy Abate 2 in onda il prossimo venerdì su Canale 5. Ma nelle ultime ore si parla moltissimo di alcune dichiarazioni rilasciate da Pietro Valsecchi, il produttore della fiction mediaset. Pare che i fans, dopo aver visto il promo dell’ultima puntata di Rosy Abate 2, immaginando che nel finale la regina di Palermo muoia, abbiano inondato autori, sceneggiatori, produttori e tutto il mondo che ruota intorno alla fiction, di messaggi. Il succo? Rosy Abate non può e non deve morire. Ma chi lo ha detto che Rosy morirà? Lo si deduce probabilmente dal promo in onda in questi giorni in tv e diffuso sui social. E che Rosy potrebbe avere le ore contate, lo aveva fatto capire anche Giulia Michelini nella sua intervista a Verissimo quando aveva manifestato la concreta volontà di non essere presente in una eventuale terza stagione della serie.

Tutto però è cambiato quando Valsecchi ha spiegato che si sta lavorando per dare un altro finale alla fiction. Ma dobbiamo crederci davvero? E’ possibile montare in una settimana ore e ore di girato per cambiare le cose? Dobbiamo crederci oppure non esiste nessun finale voluto dal pubblico ma solo il finale previsto che probabilmente non vedrà Rosy morire ?

IL FINALE DI ROSY ABATE 2 CAMBIERA’ DAVVERO PER VOLERE DEI FANS?

Le parole di Valsecchi:

Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi – prosegue Valsecchi – Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell’immaginario collettivo: lo vediamo dai dati di ascolto Auditel, venerdì abbiamo superato in numero di spettatori il varietà storico di Raiuno, dai record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi tre milioni), dall’enorme riscontro sui social”.

La nostra sensazione è che venerdì vedremo in onda il finale che gli autori avevano voluto per questa stagione e che il pubblico in qualche modo sarà accontentato lo stesso. Pochi frame non potevano di certo dirci quella che era la volontà di chi ha scritto la serie, per cui tutto è possibile ma questo non significa rifare le cose solo perchè lo spettatore lo chiede. Se davvero fosse stata questa l’intenzione iniziale. perchè non annunciare prima della messa in onda della fiction la possibilità di un doppio finale che il pubblico avrebbe poi potuto scegliere ( come successo tra l’altro per altre serie tv ). I dubbi restano…

Tra l’altro gli attori in questi giorni sono impegnati in diversi set e anche in altre avventure cinematografiche…La cosa che ci viene in mente è che con il montaggio si possa magari tagliare in modo diverso e dare una speranza. Ma davvero la nostra sensazione è che il pubblico, sarebbe stato accontentato a prescindere. Vedremo!

E’ vero che gli ascolti della fiction sono stati eccellenti lo scorso venerdì ma è chiaro che, con il messaggio “avrete il finale che ci avete chiesto” la curiosità del pubblico cresce ancora di più. Una mossa acchiappa ascolti?