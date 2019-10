Don Matteo 12 anticipazioni e news: Terence Hill si prepara all’addio?

Don Matteo 12 dovrebbe andare in onda su Rai 1 nel mese di gennaio 2020. Quella che andrà in onda in questa stagione televisiva, sarà l’ultima annata di una delle serie più longeve di Rai 1? Sembrerebbe proprio di si anche se ormai da anni si mormora sul tema. Complici però anche gli ascolti non troppo brillanti di Don Matteo 11, probabilmente l’idea di salutare per sempre il prete più amato della tv prende sempre più piede. E a dimostrazione del fatto che la dodicesima stagione di Don Matteo sarà l’ultima dovrebbe esserci anche la decisione di far rientrare, per dei semplici cameo, alcuni degli ex protagonisti della fiction di Rai 1. Pensiamo ad esempio a Simone Montedoro che sarà tra i protagonisti di Don Matteo 12, come ha rivelato a Storie Italiane, solo nella terza puntata. Il suo come quello di altri protagonisti storici, potrebbe essere un commiato, un addio al pubblico della rete? Proprio nella sua intervista a Storie Italiane l’attore aveva lasciato intendere che aveva accettato di rientrare ( ricordiamo che il suo addio non è stato indolore) per dire addio ai fans del capitano Tommasi visto che la dodicesima stagione dovrebbe essere l’ultima. Ma le notizie in merito non sono ufficiali.

DON MATTEO 12 E’ ARRIVATO IL MOMENTO DELL’ADDIO PER TERENCE HILL?

In passato si era pensato a dare al pubblico una sorta di spin off della serie magari con un altro protagonista. Era stato anche fatto il nome di Lino Guanciale che però aveva allontanato questa ipotesi. E si era anche detto che Terence Hill, nonostante la sua ottima forma, non fosse più pronto a gestire tante puntate consecutive da registrare ( non a caso dell’undicesima stagione è stato meno presente). Insomma i motivi per pensare che questa dodicesima stagione di Don Matteo sia l’ultima sono davvero tanti.

Ma che cosa vedremo in questo Don Matteo 12? Scopriamo qualche anticipazione relativa alla dodicesima stagione della fiction.

DON MATTEO 12: ECCO I NOMI DI ALCUNI VIP CHE SARANNO PRESENTI SUL SET

Ovviamente in Don Matteo 12 ritroveremo Terence Hill, Frassica, la Giannetta e Maurizio Lastrico. Nei dieci nuovi episodi ci saranno anche la Caselli, l’ex studentessa de Il Collegio Jenny De Nucci (appena entrata anche nel cast di Un Passo dal Cielo 5), il già annunciato Stefano De Martino e anche Fabio Rovazzi. Si parla poi di un ritorno per Carlo Conti, che ha già partecipato lo scorso anno, e potrebbe esserci anche Belen.