La strada di casa 2 quinta puntata: chi ha ucciso Mauro ? Qual è il ruolo di Valerio in questa vicenda?

E’ stato davvero Fausto a uccidere Mauro dopo aver scoperto che il ragazzo potrebbe aver investito Milena? Lo scopriremo probabilmente nella quinta puntata de La strada di casa 2 in onda il prossimo martedì su Rai 1. Le prove sembrano dimostrare che Mauro la sera in cui Milena ha avuto l’incidente, era sulla sua strada e che sia stato lui a farla cadere. Ma lo ha fatto perchè c’è qualcuno che glielo ha ordinato? Questo al momento non lo potremo sapere visto che Mauro è stato ucciso. La prima puntata de La strada di casa 2 si era aperta proprio con il fermo di Fausto per un omicidio. Pensavamo che il Morra avesse potuto uccidere Valerio ma a quanto pare invece è stato ritrovato nella casetta in cui viveva Mauro con le mani piene di sangue e un oggetto che potrebbe esser stato usato per uccidere il ragazzo. Ma che cosa è successo davvero in quel posto? Nel promo che ci mostra le prime immagini della puntata de La strada di casa 2 in onda il 22 ottobre 2019 abbiamo visto che anche Gloria, affetta da vuoti di memoria, ha ricordato la stanza piena di sangue e le sue mani vicino al cadavere. Potrebbe esser stata lei? E se anche lei è vittima di un subdolo gioco? Potrebbe esserci qualcuno che sta dando qualcosa di tossico anche a lei?

Una vicenda davvero intricata nella quale di certo Valerio avrà un ruolo chiave che però al momento non si conosce ancora.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI E TRAMA QUINTA PUNTATA: CHI HA UCCISO MAURO?

Il Morra, come avrete visto anche nel promo della quinta puntata de La strada di casa 2, viene ritrovato dalla polizia che era sulle tracce di Mauro dopo il video del parcheggio, con un oggetto in mano; a salvare Fausto sono i risultati della scientifica: Mauro, infatti, è stato ucciso prima che Fausto arrivasse sul luogo del delitto e a colpire il giovane è stato un oggetto diverso da quello usato da Fausto per aprire la porta. Il capofamiglia dei Morra viene così scagionato, ma la polizia continua a controllare tutti i movimenti della famiglia. Anche Viola, così, viene interrogata dalla polizia, curiosa di scoprire che tipo di rapporti avesse la giovane con la vittima. La ragazza non aveva detto a nessuno che tra lei e Mauro c’era stato un avvicinamento…

Milena non ha ancora raccontato la verità su quello che è successo prima dell’incidente, non ha detto a nessuno che Valerio ha cercato di fare del male, come se volesse strangolarla. Ma sua madre e Fausto scopriranno ben presto i segni sul collo. A questo giallo si aggiunge anche la scomparsa di Lorenzo: che fine ha fatto il primo genito della famiglia Morra? Sta ancora cercando il figlio di Irene? Nel frattempo Fausto deve anche cercare di capire se Mauro ha davvero investito Milena o se è stato costretto a farlo da qualcuno. La persona che lo ha coinvolto in questa storia potrebbe essere anche il suo assassino?

Tutto questo e molto altro nella quinta e penultima puntata de La strada di casa 2 in onda il prossimo martedì su Rai 1.