L’Isola dei Pietro 3: tutto quello che c’è da sapere, dal cast alla trama

Partirà domani venerdì 18 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, la nuova ed emozionante stagione de L’Isola di Pietro, fiction con Gianni Morandi. Saranno dodici le puntate che andranno in onda sulla rete Mediaset. Così come nelle scorse stagioni, anche la terza è ambientata in Sardegna, più precisamente all’Isola di San Pietro e Carloforte. L’Isola di Pietro 3 vede tante conferme nel cast ma anche numerose novità per una trama davvero molto interessante. Andiamo subito a vedere, a questo punto, chi sono gli attori che faranno parte di questa terza stagione della fiction di Canale 5 e l’intrigante trama ufficiale.

L’Isola di Pietro 3, il cast tra novità e conferme: ci sono pure Arca e la Chillemi

Immancabile anche nel cast della terza stagione è Gianni Morandi che vestirà, ancora una volta, i panni del pediatra Pietro Sereni. Al fianco di Pietro ci saranno sua figlia e sua nipote, rispettivamente Elena, interpretata da Chiara Baschetti, e Caterina, interpretata dalla giovanissima Alma Noce. Altra conferma per L’Isola di Pietro 3 è Erasmo Genzini che nella fiction interpreta Diego, il fidanzato di Caterina. Passiamo ora ai nuovi personaggi. Nel cast della terza stagione de L’Isola di Pietro ci sarà anche l’amatissimo Francesco Arca che darà volto e voce a Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore. L’altra novità si chiama Monica, professoressa di educazione fisica, interpretata dalla bellissima Francesca Chillemi, ex Miss Italia e nota anche per il suo personaggio di Azzurra in Che Dio Ci Aiuti. E sempre dalla serie di Rai 1 arriva anche Arianna Montefiori. Ne L’Isola di Pietro 3 Arianna sarà Margherita, una giovanissima infermiera che lavorerà al fianco di Pietro. Leonardo Manca, campione di windsurf vittima di un incidente, sarà invece interpretato da Raniero Monaco di Lapio. Presenti ancora nel cast: Cristian Cocco, l’insostituibile Pinna, Caterina Murino che interpreterà Teresa Orrù e Mirko Trovato che interpreterà Stefano, il figlio di Teresa. Non mancheranno, inoltre, il saggio Nabil, Tobia e il piccolo Giacomo, il figlio di Elena ed Alessandro, il grande assente. Un cast decisamente molto ricco ed interessante ma vediamo subito la trama di questa terza stagione de L’Isola di Pietro.

L’Isola di Pietro 3: ecco la trama della fiction di Canale 5 con Gianni Morandi

Elena tornerà finalmente a Carloforte dal papà Pietro. Insieme a lei ci saranno la figlia Caterina e la grande novità di quest’anno, il piccolo Giacomo. La trama de L’Isola di Pietro 3 sarà ricca di misteri, indagini e, ovviamente, di tanto amore. A causare problemi sarà anche il nuovo vicequestore Valerio Ruggeri che arriverà a Carloforte direttamente da Roma custodendo un misterioso segreto. La missione di Pietro Sereni sarà quella di tenere unita la sua famiglia tra lavoro e indagini. Anche in questa stagione, infatti, il dottor Pietro non si tirerà indietro dall’aiutare i giovani ragazzi ragazzi di Carloforte. Che cosa succederà?