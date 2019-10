Oltre la soglia: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction di Canale 5

Le fiction televisive regalano sempre grandi emozioni ai telespettatori e anche Oltre la soglia, si prepara a sorprendere il pubblico tv. La nuova serie sbarcherà in prima serata su Canale 5 dal 6 di novembre. Una trama fitta, intrigante e diversa da quello che siamo soliti vedere sul piccolo schermo. Oltre la soglia, infatti, racconterà, in dodici puntate per sei sere, la vita di alcuni ragazzi che soffrono di disturbi psichici aiutati da una psichiatra decisamente insolita. Ma andiamo a conoscere meglio tutti i dettagli sul cast di questa nuova fiction di Canale 5, la trama completa e qualche curiosità particolare.

Oltre la soglia: il cast e la trama della nuova fiction di Canale 5

Protagonista assoluta di Oltre la soglia è Tosca Navarro, interpretata da Gabriella Pession. Tosca è una psichiatra che si occupa di adolescenti con disturbi psichici. Insolita, particolare, ironica e con un grande segreto che le ha segnato la vita. Arianna Becheroni interpreterà Tosca15, allucinazione della Navarro, una piccola Tosca di 15 anni con cui dovrà combattere per nascondere il suo segreto. Piergiorgio Di Muro, interpretato da Giorgio Marchesi, è il PM della Procura presso il Tribunale per i Minori. E se, inizialmente, Tosca e Di Muro saranno incompatibili, si renderanno poi conto di avere qualcosa di molto simile ad accomunarli.

Francesco Negri, interpretato da Alessandro Tersigni, è invece un neuropsichiatra preparato e decisamente affascinante. Alessandro Agosti, interpretato da Paolo Briguglia, lavora al fianco di Tosca ed è praticamente il suo braccio destro. Massimo De Lorenzo interpreta invece Achille Loreto, il direttore amministrativo dell’ospedale. Barbara Cappello, interpretata da Nina Torresi, è una giovanissima psicologa che nasconde, anche lei, un segreto. Maria Palli, interpretata da Ida Sansone, è la caposala mentre Mirta Tonutti, interpretata da Camilla Ferranti, è una donna con molta esperienza nel campo, con anni di lavoro per i Servizi Sociali.

Tosca Navarro riuscirà a legarsi e a capire i suoi giovani pazienti come nessun altro perché lei sa come ci si sente. Anche Tosca ha sofferto di disturbi psichiatrici e dovrà cercare in tutti i modi di non ricaderci e tenere lontano questo suo segreto da quella che è la realtà e da tutti quelli che la circondano. Tosca non sarà certo sola nella sua missione, che diventerà poi una vera e propria indagine.

Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5: Gabriella Pession innamorata della sua Tosca

Tosca Navarro è un personaggio forte, diverso, quasi inaspettato che cercherà di far innamorare i telespettatori di Canale 5 con il suo stile, la sua ironia, il suo essere così insolita. Se c’è qualcuno che si è già innamorato di lei è Gabriella Pession, l’attrice che la interpreta. “Me ne sono innamorata subito perché è un personaggio potentissimo. Volevo farla a tutti i costi. Per la prima volta la protagonista è una donna scomoda, ruvida e imperfetta, a volte perfino antipatica. Volevo passasse il messaggio che anche se si ha una malattia e si è vulnerabili, combattendo si può avere una vita piena di amore ed entusiasmo. Mentre sul web vediamo immagini di donne perfette e aberranti, questo personaggio è intriso di anima” ha infatti raccontato a Sorrisi e Canzoni.

Oltre la soglia: data di messa in onda e numero di puntate

Vi ricordiamo che Oltre la soglia andrà in onda, se non ci saranno cambiamenti, dal mese di novembre. Dovrebbe occupare il mercoledì sera, partendo il 6 novembre 2019. Dodici gli episodi per sei puntate in prima serata.