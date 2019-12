Oltre la soglia non va in onda mercoledì, la fiction è stata spostata ma non sospesa

In queste ore starete di certo vedendo il primo della seconda edizione di All Together Now e probabilmente avrete anche pensato che la fiction Oltre la soglia sia stata sospesa, visto che il mercoledì era la serata dedicata alla serie. Ma non temete. Nonostante gli ascolti bassi della fiction con Gabriella Pession protagonista, Mediaset non ha deciso di sospenderla. Resta in onda ma cambia giorno e cambia quindi anche la programmazione settimanale di Canale 5, almeno per il momento. Cambiamenti improvvisi perchè non erano previsti questi spostamenti, ma ci saranno e noi ve ne parliamo.

OLTRE LA SOGLIA NON VA IN ONDA MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019

Iniziamo quindi dalle notizie certe. Cambia la programmazione della prima settimana di dicembre di Canale 5. Il palinsesto ha delle novità e tra queste c’è il ritorno di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax che anticipa la partenza, inizia con due settimane di anticipo. Il talent, che non aveva di certo brillato per ascolti, viene lanciato in una serata dove forse, potrebbe fare bene, e fare meglio di Oltre la soglia non sarà difficile.

La fiction quindi non va in onda il 4 dicembre 2019 ma si sposta.

OLTRE LA SOGLIA QUANDO VA IN ONDA?

Le ultime due puntate di Oltre la soglia, sempre che non ci saranno dei cambiamenti, andranno in onda alla domenica sera. La quinta puntata della fiction quindi ci aspetta niente poco di meno che, l’8 dicembre, una serata di festa, giusto per dare il ko finale a una delle migliori fiction che si sono viste negli ultimi anni su Canale 5. Ma per Mediaset tutto è lecito. In ogni caso, meglio che una sospensione anche perchè chi non sarà in casa, potrà comunque rivederla su Mediaset Play, quindi in fondo, va anche bene così.

Non ci resta quindi che seguire le ultime due puntate di Oltre la soglia e sperare in un gran finale !