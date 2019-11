Mediaset “uccide” Oltre la soglia: con la partenza alle 21,52 cosa ci si può aspettare?

Sarà anche vero che le prime puntate di Oltre la soglia ( già con partenza ben oltre le 21,30) non hanno entusiasmato il pubblico di Canale 5 che ha bocciato la fiction con Gabriella Pession. Un pubblico che, fatecelo dire, non ha ben chiaro quali siano i prodotti su cui puntare e premiamo valanghe di trash in onda su Mediaset, affossando invece una fiction come Oltre la soglia, degna di ben altri ascolti. Ma nella serata del 27 novembre 2019 si è toccato davvero il fondo. Può una fiction di prima serata iniziare alle 21,52? Forse Mediaset pensava di mandare in onda la fiction su Telecinco, in Spagna, dove questi orari sono più che normali? La scelta è davvero imbarazzante e assurda. Una fiction di prima serata che già parte alle 21,35 fa discutere, alle 21,40 fa indignare, ma alle 21,52 è imbarazzante. Mediaset ha voluto “uccidere” quel poco che ancora restava di Oltre la soglia, affossando un prodotto sul quale non ha mai creduto. E a questo punto ci si chiede perchè si propongano. Ci si lamenta poi che spesso attori di primo livello, come Gabriella Pession è, decidano di non lavorare per prodotti Mediaset ben sapendo che il flop è dietro l’angolo. Ecco con un trattamento di questo genere, un attore dovrebbe anche porsi delle domande.

E’ vero che una fiction può non piacere, è vero che gli ascolti sono stati molto bassi ma non si può distruggere così un prodotto che tratta tra l’altro temi difficili da affrontare in prima serata. E se si voleva lasciare qualcosa anche a un pubblico di giovani, come si può pensare che un orario di partenza che coincide con le 21,52 possa in qualche modo attirare il pubblico dei ragazzi davanti alla tv? Imbarazzante davvero.

ASCOLTI TV: OLTRE LA SOGLIA SOTTO IL 10 % DI SHARE

Vediamo i numeri della prima serata di ieri con Rai 1 che domina senza brillare particolarmente

Se Dio Vuole 3.063.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Oltre la soglia 1.810.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar 1.319.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 La Mummia 1.916.000 spettatori (8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.268.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%.

Oltre la soglia viene battuto da Rai 3, che si piazza al secondo gradino del podio, da Italia 1 che conquista la medaglia di bronzo.

Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne 1.100.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Speciale TGLa7 – Le Tenebre di Bibbiano ha registrato 870.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 X Factorha segnato il 2.5% con 542.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio 316.000 spettatori con l’1.3% (L’Assedio Finale 236.000 – 1.4%).