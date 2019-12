Il processo ultima puntata: chi ha ucciso Angelica? E se il mostro fosse in famiglia…

Una sorta di maratona aspetta i fans de Il processo, la serie tv di Canale 5 poco fortunata in termini di ascolti che andrà in onda oggi 13 dicembre 2019 con l’ultima puntata formato molto lungo. Si partirà come sempre dopo le 21,30 per poi chiudere i battenti intorno all’una di notte. Qual sarà il gran finale della fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scianna protagonisti? La trama della fiction ruota intorno all’omicidio di Angelica, una ragazzina ancora minorenne poco contenta della sua vita familiare, turbata poi di recente da due notizie. Aveva scoperto di essere incinta e forse anche per questo era andata a caccia dei suoi veri genitori, dopo aver saputo di esser stata adottata. La vita di Angelica è stata però spezzata, qualcuno l’ha uccisa. Sua madre, la sua mamma biologica, Elena che è anche il Procuratore che sta seguendo il caso, vuole andare fino in fondo in questa storia per dare un nome all’assassino. Ma nell’ultima puntata ci sarà il colpo di scena: Ruggero, l’avvocato che segue la difesa della presunta assassina di Angelica, ha scoperto che Elena è la madre della ragazza e tutto sta per essere messo in discussione. Dalle anticipazioni dell’ultima puntata de Il processo si intuisce anche che il procedimento terminerà ma Elena non sarà convinta di quello che la legge ha stabilito. Ci saranno delle nuove prove che la porteranno a credere che il vero assassino di sua figlia non stia pagando?

IL PROCESSO ULTIMA PUNTATA: VICINI AL GRAN FINALE, CHI HA UCCISO ANGELICA?

Ed è per questo che ci chiediamo: chi è davvero l’assassino di Angelica? Un ruolo molto particolare in questa vicenda lo ha avuto il padre di Angelica, l’ex di Elena con il quale tra l’altro la procuratrice ha intrecciato una relazione clandestina negli ultimi mesi. Adesso Elena ha anche un’altra notizia che le sta per sconvolgere la vita: potrebbe essere incinta. Ma di chi? Chi è il padre del suo bambino il suo ex marito che l’ha lasciata dopo aver scoperto il tradimento o Stefano? Ed è forse a questo punto che Elena rimetterà insieme tutti i tasselli di un puzzle che potrebbe portarla al nome dell’assassino di Angelica. Potrebbe esser stato il suo ex fidanzato, il padre biologico di Angelica? Il mostro potrebbe essere più vicino di quello che si potesse pensare?

Ci si chiederebbe a questo punto quale potrebbe essere il movente. Se Angelica avesse scoperto che tra i suoi clienti c’era anche suo padre? Non sarebbe questo un ottimo motivo per farla fuori, almeno dal punto di vista dell’assassino?

E voi avete svolto “le indagini”? Che ne pensate? Chi è l’assassino della bella e giovane Angelica?