Oltre la soglia in onda in seconda serata: Gabriella Pession straordinaria nel ruolo di Tosca si sfoga sui social

Noi saremo di certo tra i telespettatori che seguiranno martedì sera l’ultima puntata di Oltre la soglia, una delle migliori fiction viste in questa stagione televisiva. Purtroppo Mediaset non ci ha creduto fino in fondo e ha deciso di spostare l’ultima puntata in seconda serata al martedì sera. Un vero peccato perchè per la prima volta sulla tv generalista è arrivata una serie impegnativa, una serie capace di portare determinate tematiche in prime time. Peccato però che, nonostante il titolo, nessuno sia andato oltre la soglia. I primi a non crederci forse fino in fondo sono stati i vertici di Mediaset ma alla fine è inutile cercare i colpevoli. Il discorso è fin troppo lungo e lo abbiamo giù affrontato nella nostra lunga analisi dedicata proprio ai motivi per i quali, a nostro avviso, la fiction non ha avuto il giusto riscontro.

Gabriella Pession, che interpreta il ruolo di Tosca, strepitosa nella sua parte, ha deciso di dire la sua e lo ha fatto via social. Il nostro consiglio, e arriva da chi serie tv e fiction ne vede a decine, è quello di recuperare, qualora non l’abbiate vista, la serie in streaming su Mediaset Play e di certo non ve ne pentirete.

L’attrice tra l’altro, è davvero riuscita a calarsi nel personaggio. Dopo l’ottima interpretazione ne La porta Rossa che l’aveva vista impegnata con il mondo dell’aldilà, questa volta la Pession si supera ancora di più lasciando sicuramente il segno.

IL COMMENTO DI GABRIELLA PESSION DOPO LA DECISIONE DI SPOSTARE OLTRE LA SOGLIA IN SECONDA SERATA

Ed ecco il post di Gabriella Pession sui social

L’ultima puntata di Oltre la Soglia andrà in onda martedì 17 Dicembre in seconda serata ,alle 23.30. Mi auguro ,visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo ,che tutti i nostri affezionati fan possano avere modo di seguire il finale di serie. Ricordo che potrete vedere Oltre la Soglia anche su Mediasetplay. Ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda. Oltre la Soglia e’ un lavoro di alta qualità e l’unico fino ad oggi ,in italia, che ha avuto il coraggio di affrontare il tema delicato e ancora taboo della malattia mentale .Un progetto nobile ,di cui fanno parte grandi professionisti del mestiere e che ha e sta avendo ottimi consensi sia sui social che dalla critica. Sono fiera di avere fatto parte di questa squadra. Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita. Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi. Ringrazio comunque @fiction_mediaset per avermi dato l’opportunità di interpretare Tosca, il ruolo del mio cuore.