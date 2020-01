Netflix, i titoli più popolari del 2019: La Casa di Carta non sorprende

Sono gli ultimi giorni 2019 e come ogni anno, prima di dare il benvenuto a quello nuovo, è tempo di bilanci. In questo articolo parleremo di Netflix. Quali sono le serie tv, i film, i documentari e gli show più popolari di quest’anno sulla piattaforma streaming in Italia? Cosa hanno guardato nel 2019 gli abbonati a Netflix? Sui social network ufficiali della nota piattaforma online di serie e film sono state pubblicate delle immagini contenenti proprio le classifiche delle serie tv, dei film, dei documentari, degli show comedy e dei titoli generali più popolari dell’anno 2019. Per popolari Netflix intende un calcolo in views. Ovvero conta anche se un utente ha guardato la serie o il film per due minuti, o comunque più di due minuti.

Netflix, le serie del 2019: le terze stagioni de La Casa di Carta e Stranger Things le più popolari

Partiamo subito dalla classifica delle serie tv più popolari del 2019. La classifica di Netflix vede al primo posto la terza stagione de La Casa di Carta. In realtà c’era da aspettarselo potremmo dire senza pensarci troppo. Sappiamo bene quanto la serie tv sia diventata nota a tutti e sicuramente avrà incuriosito qualunque abbonato alla piattaforma streaming. Al secondo posto c’è un’altra terza stagione, quella di Stranger Things. La classifica delle serie tv più popolari di Netflix del 2019 continua poi così: Sex Education, The Witcher, la seconda stagione di Baby, la seconda stagione di Elite, The Umbrella Academy. A chiudere la classifica: la seconda stagione di Suburra – La serie, la seconda stagione di You e la terza di Tredici.

Netflix, i film più popolari del 2019: ecco la classifica completa e al primo posto c’è…

Passiamo adesso alla classifica dei film più popolari del 2019 su Netflix. Qui la classifica vede al primo posto 6 Underground. Sul podio anche: The Irishman e Murder Mystery. Ma come continua questa classifica? Ecco quale film troviamo dalla quarta alla decima posizione: The perfect date, Triple frontier, Non è romantico?, Lo spietato, Tall girl, El camino: il film di Breaking Bad, Jumanji – Benvenuti nella giungla.

Netflix, ecco quali sono i documentari più popolari del 2019: la classifica completa

Tra i tanti contenuti offerti dalla piattaforma streaming ci sono anche i documentari. E anche qui esiste una classifica. Il documentario più popolare del 2019 di Netflix è Il nostro pianeta. Medaglia d’argento e di bronzo per: Gli ultimi zar e Travis Scott: Look mom I can fly. La classifica dei documentari più popolari del 2019 prosegue poi in questo modo: Dentro la mente di Bill Gates, Diego Maradona, Formula 1: drive to survive, Conversazioni con un killer: il caso Bundy, La mente svelata, The great hack – Privacy violata e Street food.

Netflix, gli show più popolari del 2019: ecco chi c’è al primo posto della classifica

E’ stata stilata anche la classifica delle dieci stand up comedy più popolari del 2019 su Netflix. Al primo posto c’è Edoardo Ferrario: Temi caldi. A conquistare il podio, e dunque il secondo e terzo post, Francesco De Carlo: Cose di questo mondo e Saverio Raimondo: Il satiro parlante. Ecco come prosegue la classifica: Amy Schumer Growing, Keving Hart: Irresponsible, Dave Chapelle: Sticks & Stones, Ken Jeong: You complete me Ho, Bill Burr: Paper tiger, Aziz Ansari: Right Now e Comedians of the world.

Netflix: ecco la classifica dei titoli più popolari del 2019

Prima di concludere l’articolo vi elenchiamo anche la classifica generale dei titoli più popolari del 2019 su Netflix. Al primo posto c’è proprio La Casa di Carta. Seguono poi i due film: 6 Underground e Irishman. La classifica continua poi così: la terza stagione di Stranger Things, Murder Mystery, Sex Education e The Witcher. A chiudere la classifica dei titoli più popolari del 2019 sulla piattaforma streaming ritroviamo infine: The Perfect date, Triple frontier e la seconda stagione di Baby.