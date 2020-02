L’amica Geniale 2/ Storia del nuovo cognome: Lila sposata. Lenù studentessa. Inizia una nuova vita

E’ davvero ormai tutto pronto per la seconda stagione de L’amica Geniale. Ieri abbiamo visto le due bellissime e bravissime protagoniste della serie TV che farà il giro del mondo, sul palco dell’Ariston e da lunedì 10 febbraio le ritroveremo sul piccolo schermo. Lila e Lenù sono pronte per raccontarci il secondo capitolo della storia scritta dalle sapienti mani di Elena Ferrante, una delle scrittrici più amate e apprezzate di questo decennio. L’amica geniale 2 andrà in onda dal 10 febbraio su Rai 1 e sarà sottotitolata, proprio come succede nel secondo capito del romanzo della saga di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome.

La serie riprenderà, proprio come succede nel libro, esattamente da dove avevamo lasciato. Lila si è appena sposata. Pensava di iniziare una nuova vita, lontana dalle persone che odiava e insieme al suo Stefano, pronto a fare di tutto per lei. Ma si sbagliava, perchè i Solara sono i padroni del quartiere e il suo Stefano non è chi lei credeva che fosse. Il giorno del matrimonio si trasformerà presto in un incubo e Lila, tornerà segnata per sempre nell’anima, dal viaggio di nozze. Elena invece continuerà a studiare ma la sua amicizia con Lila, sarà fondamentale…

L’AMICA GENIALE 2: QUATTRO PUNTATE PER LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE

A firmare la nuova serie – otto episodi per quattro prime serate – ancora una volta Saverio Costanzo, che torna dietro la macchina da presa per dirigere un cast di grande spessore, con in testa Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). Insieme a lui, firmano la scrittura Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Ferrante, autrice della tetralogia che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. In questa nuova stagione la regia del quarto e quinto episodio è affidata ad Alice Rohrwacher. “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome” è una serie HBO-Rai Fiction, prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e da Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, con HBO Entertainment e in co-produzione con Mowe e Umedia.

L’AMICA GENIALE 2: PERCHE’ E’ LA STORIA DEL NUOVO COGNOME

Il “sottotitolo” di questa seconda stagione, come del secondo romanzo della saga di Elena Ferrante, ci ricorda che Lila si è sposata. Ed è così che non avrà più modo di usare il suo cognome. Ha sedici anni e pensava che Stefano Carracci sarebbe stato l’uomo perfetto. E invece, questo cognome che adesso porta, la condanna. Mentre Elena può andare a scuola, studiare, lei invece è costretta a stare a casa, a fare la brava moglie. Ma non è questo il vero problema. Lila si rende subito conto che non ama Stefano. Lui si dimostra tra l’altro aggressivo e infatti, la prima notte di nozze, picchia e violenta Lila che da quel momento, non sarà più la stessa. Da qui la voglia di Lila di rinnegare quel cognome, di tornare a essere quella che era un tempo. Non potendo però farlo, spera nel riscatto di Elena e confida in lei per un addio al rione e una voglia di diventare qualcuno…

L’AMICA GENIALE 2-STORIA DEL NUOVO COGNOME: COSA SUCCEDERA’, LE ANTICIPAZIONI

La vita di Lila e di Lenù cambierà per sempre a causa di un incontro, che per entrambe, anche se in tempi diversi, sarà fondamentale…Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore, vecchia conoscenza d’infanzia diventato ormai studente universitario di belle speranze. L’incontro apparentemente casuale cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due mondi completamente diversi. Lila diventa un’abile venditrice nell’elegante negozio di scarpe della potente famiglia Solara al centro di Napoli; Elena, invece, continua ostinatamente gli studi ed è disposta a partire per frequentare l’università a Pisa. Le vicende de L’amica geniale ci trascinano negli anni Sessanta, nella vitalissima giovinezza delle due ragazze, dentro il ritmo con cui si tallonano, si perdono, si ritrovano…

E Lila non sarà la moglie fedele che tutti si augurerebbero che fosse, Elan sarà sua complice anche se tutto questo le costerà una grande sofferenza perchè si renderà presto conto, di essere innamorata di Nino. Ma se la vita è stata crudele con Lila, che a soli sedici anni ha scoperto cosa vuol dire violenza sulla sua pelle, anche Elena entrerà presto, suo malgrado, nel bruttissimo mondo degli adulti.