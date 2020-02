L’amica geniale 2 anticipazioni prima puntata: Lila torna dal viaggio di nozze e nulla è come prima

Non potevano mancare le nostre anticipazioni della prima puntata de L’amica Geniale 2. Vi abbiamo già raccontato quello che succederà in questa seconda stagione della serie italiana che racconta le vicende di Lila ed Elena, le due amiche che Elena Ferrante ha reso famose in tutto il mondo con la sua saga. Dopo gli eccezionali ascolti della prima stagione, L’amica Geniale torna questa sera con Storia del nuovo cognome. Quattro le puntate de L’amica Geniale che ci terranno compagnia in questi lunedì di febbraio. E noi vi raccontiamo tutto quello che succederà oggi su Rai 1.

Si riprende da dove avevamo lasciato. Ricorderete che Lila aveva appena sposato il suo Stefano Caracci ma durante il banchetto nuziale qualcosa era andato storto. E così Lila parte rammaricata per il viaggio di nozze, una luna di miele che per lei sarà un vero e proprio incubo e, al suo ritorno nel rione, nulla sarà più come prima. Lila non è più una ragazzina di sedici anni ma una donna che si prepara ad affrontare nuove sfide della vita. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Elena che invece continuerà a studiare, con la speranza di poter cambiare la sua vita non perchè si legherà a un uomo ma perchè lo farà grazie allo studio, con le sue possibilità…

L’AMICA GENIALE 2 STORIA DEL NUOVO COGNOME ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Due gli episodi che andranno in onda stasera 10 febbraio 2020.

Anticipazioni episodio 1 dal titolo Il nuovo cognome– Lila è in viaggio di nozze ad Amalfi, Elena intanto vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando l’amica torna con dei vistosi lividi addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza, ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del marito. Il viaggio di nozze per lei è stato un incubo. Partita delusa per il fatto che Stefano avesse invitato al matrimonio i due Solara, Lila si ritrova persino a desiderare di uccidere suo marito per il male che le ha fatto volendo possedere il suo corpo come se fosse un oggetto.

A scuola Elena, che ora frequenta il liceo classico, incontra Nino Sarratore e si ritrova inevitabilmente ammaliata dal suo carisma di studente politicamente impegnato. Nonostante i lunghi pomeriggi passati con l’amica nella sua nuova casa da donna sposata, Elena decide però di non farne parola con Lila.

Anticipazioni episodio 2 dal titolo Il corpo– Elena non prova amore per Antonio ma vuole comunque stare insieme a lui, si sente così più donna anche perchè pensa che Lila ha già avuto i suoi primi rapporti con il marito e non vuole essere da meno. Quando Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara per fargli saltare il servizio militare, ne è talmente umiliato che la relazione tra i due si incrina definitivamente. Stefano, dal canto suo, è un marito tradizionalista e talvolta violento e Lila continua a essere insubordinata e per nulla disposta ad adempiere ai suoi doveri coniugali. La foto di lei esposta in un negozio di abiti da sposa in centro diventa oggetto di nuove discussioni, ma Lila ha già tutto chiaro e scommette con

Elena su come la vicenda andrà a finire: Stefano insiste perché la foto venga tolta dalla vetrina dell’atelier per spose, ma – ne è certa – accetterà di esporla nel nuovo negozio di scarpe che sta per aprire in centro, in società con i Solara. Dopo un anno scolastico meno brillante degli altri, Elena viene ugualmente promossa e, per incoraggiarla, la professoressa Galiani le dà una serie di libri da leggere durante le vacanze estive.

Appuntamento quindi a stasera con la prima puntata de L’amica geniale 2.