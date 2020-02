Nuovo Boom di ascolti per L’Amica Geniale una serie davvero geniale

Esordio con quasi 7 milioni di spettatori per la seconda stagione de L’amica Geniale-Storia del nuovo cognome. E permetteteci di dire che, ascolti a parte, la serie diretta da Saverio Costanzo è un piccolo gioiello che meriterebbe numeri ancora più alti. Piccola flessione invece rispetto alla passata stagione, come era prevedibile. La pecca è stata forse quella di attendere così tanto tempo dopo il successo del romanzo di Elena Ferrante se, dovessimo trovare un neo, sarebbe questo. Che l’Amica Geniale avesse tutte le carte in regola per brillare anche in tv oltre che in libreria, era davvero fin troppo evidente. E alla magnifica scrittura di Elena Ferrante che ha dato vita alle due amiche geniali delle storia raccontata su Rai 1, si aggiunge anche il superlativo lavoro fatto da chi sta dietro la macchina da presa, da chi cura con dovizia di particolari ogni dettaglio, da chi ha scritto la sceneggiatura e dal grande impegno che Elena Ferrante ci ha messo anche in questa trasposizione cinematografica. Un risultato di grande livello che tutto il mondo ci invidia…

La storia, avendo letto il libro, la conosciamo bene per cui non ci stupisce ma ci lasciamo completamente travolgere dal lavoro fatto per la messa in scena. Una ricostruzione di quello che era il rione, l’intensità delle due attrici protagoniste, quel sussurro della voce narrante che ci restituisce la vera amica geniale, colei che con le sue parole ha raccontato, ormai adulta, la vita di Elena e Lila. La profondità di alcuni dialoghi è da pelle d’oca e il risultato è un prodotto confezionato al meglio senza nessuna sbavatura.

BOOM DI ASCOLTI PER L’AMICA GENIALE: ECCO I DATI AUDITEL

Quella di Rai 1 è davvero una serie geniale, sotto ogni punto di vista e merita senza se e senza ma il successo che è arrivato anche dopo la prima puntata.

Vediamo i numeri

6.854.000 spettatori pari al 29.3% di share per la prima puntata de L’amica geniale su Rai 1 in onda il 10 febbraio 2020

