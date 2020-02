Narcos-Messico 2 è arrivato su Netflix: Felix in azione, il giovane Chapo lo osserva

Il 13 febbraio 2020 Netflix ha lanciato un’altra delle serie di punta della piattaforma streaming. Grandissimo successo per le vicende raccontate in Narcos ambientate in Colombia, alla scoperta dell’impero costruito nel tempo da Pablo Escobar. E grande successo anche per Narcos che si sposta invece in Messico, per raccontare la storia del narcotraffico. Non solo El Chapo ma anche tutto quello che venne prima. Ed è per questo che dopo la prima stagione di Narcos Messico si torna a raccontare quelle che sono state le gesta di Félix Gallard.

In questa seconda stagione ritroveremo quindi Felix, il creatore del Cartello di Guadalajara. L’uomo, protagonista di Narcos Messico nella prima stagione e protagonista anche di Narcos Messico 2, alzerà la posta criminale in gioco, credendo inizialmente di poter agire indisturbato dopo l’uccisione del nemico numero uno, l’agente della DEA Kiki Camarena. Ma non sarà così. Per gli americani infatti, l’omicidio di un agente è un vero e proprio affronto ed è per questo che manderanno uomini, tra i migliori, per provare a mettere in ginocchio il capo del narcotraffico. La loro missione primaria però è un’altra: trovare i colpevoli dell’omicidio di Camarena e portarli negli Usa per un processo equo e per pene certe…E mentre Felix costruisce il suo impero, un giovanissimo Chapo osserva tutte le sue mosse…

Per chi volesse fare un ripasso della prima stagione

Che cosa succederà nella seconda stagione di Narcos Messico? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

NARCOS MESSICO 2: LA SECONDA STAGIONE SU NETFLIX DAL 13 FEBBRAIO 2020

Nei nuovi episodi, il boss la sua squadra di malavitosi dovranno affrontare un nuovo nemico, gli americani. L’agente della DEA Walt Breslin – nuovo personaggio – tenterà di ostacolare Gallardo in ogni modo, uscendo allo scoperto e spingendosi anche oltre le regole. Il narcotrafficante però dovrà anche gestire le difficoltà e le insidie del proprio mondo. Sarà infatti prese con spaccature e rivalità che si stanno creando all’interno del clan e che stanno compromettendo la sua tenuta.

Saranno 10 gli episodi di questa seconda stagione. Temporalmente il primo episodio riprende proprio da dove avevamo lasciato. Sono passati pochi giorni dall’omicidio di Camarena e i suoi colleghi cercano di farsi giustizia mentre Felix comprende l’importanza di avere nuovi alleati e per questo stringe un accordo con Pacho Herrera, del cartello di Cali in Colombia ma con un incontro, nel giorno del suo compleanno, vuole mettere in chiaro chi è che comanda in Messico.

NARCOS MESSICO 2: LA TRAMA DEI DIECI EPISODI DELLA SECONDA STAGIONE

Primo episodio Salvate la tigre-Durante i festeggiamenti per i suoi 40 anni, Félix ha dubbi sulla lealtà dei suoi soci e affronta Pacho. Walt e i suoi si vendicano con una serie di sequestri.

Secondo episodio Il dado è tratto -Verdin provoca gli agenti della DEA che lo torturano. Félix offre a Guerra un accordo di collaborazione. La sorella di Benjamín propone una nuova idea di business.

Terzo episodio Ruben Zuno Arce– In molti consigliano a Félix di nascondersi quando gli americani sono alle costole degli uomini coinvolti nell’omicidio di Kiki. Amado aiuta Acosta a sistemare una faida.

Quarto episodio Il grande scavo– Zuno testimonia davanti al Gran Giurì. Isabella cerca di negoziare un accordo con Enedina. Félix fa un’offerta rischiosa a un contatto statunitense.

Quinto episodio L’organizzazione Arellano Felix-Calderoni ragguaglia Walt sulla tensione tra le piazze, mentre Chapo prosegue la costruzione del tunnel. L’incontro tra Félix e Pacho arriva a una svolta.

Sesto episodio L’investitura-Félix incontra un leader politico. Benjamín prende posizione con l’intensificarsi della rivalità tra Sinaloa e Tijuana. Il gruppo di Walt rivolge l’attenzione agli aerei .

Settimo episodio Verità e riconciliazione-Félix propone un piano per aiutare il PRI a vincere le elezioni e battere Cárdenas. Con la promessa di informazioni su Félix, Walt partecipa a una riunione a Ojinaga.

Ottavo episodio Il sistema è andato in tilt– Le autorità messicane, l’FBI e Félix cercano Acosta dopo che un quotidiano pubblica una sua intervista. Le elezioni presidenziali hanno inizio.

Nono episodio Crescita libertà e prosperazione-Félix rischia il futuro dell’intero cartello consegnando 70 tonnellate di cocaina, mentre Walt e la DEA progettano di rovesciare l’impero del boss .

Decimo episodio Libero scambio– Dopo l’incontro con Pacho, Félix presenta ai boss un nuovo piano per sviluppare l’attività. Walt riceve un invito sorprendente.

Narcos: Messico 2 – Cast

Oltre ai già citati Diego Luna, nei panni di Félix Gallardo, e Scoot McNairy, alias Walt Breslin (personaggio immaginario, a differenza del boss), tra i protagonisti di Narcos: Messico 2 ci saranno anche due new entry, ossia gli attori Teresa Ruiz e Alejandro Edda. Altri attori del cast sono Tenoch Huerta, José Maria Yazpik, Isabella Bautista, Sofia Conesa, John Gavin.