La vita promessa 2: Carmela Rizzo torna protagonista, le anticipazioni

Dopo la domenica all’insegna di Vanessa Incontrada, con la fiction Come una madre, tocca a Luisa Ranieri prendere il suo posto. Torna infatti su Rai1, dopo il successo della prima stagione, la saga dei Rizzo. Torna su Rai 1, sempre alla domenica sera, La vita promessa, fiction capace di incollare davanti alla tv milioni di spettatori. La storia raccontata, anche in questa seconda stagione, è quella della famiglia di siciliani emigrati in America con a capo l’affascinate Carmela, una donna volitiva, tenace e coraggiosa, ma soprattutto madre attenta e premurosa, pronta a lottare contro ogni avversità pur di proteggere e dare un futuro ai suoi figli. La storia raccontata ne La vita promessa 2 riprenderà da dove avevamo lasciato: la vita in America non è semplice anche se Carmela e la sua famiglia continuano a lottare perchè se c’è una cosa che non manca ai Rizzo, è la dignità.

Luisa Ranieri è ancora una volta protagonista di una storia appassionante che unisce il pathos del melodramma materno alla tensione del gangster movie, la cornice affascinante della famosa Little Italy newyorkese all’attualità di un tema come quello dell’immigrazione.

Scopriamo qualcosa in più sulla seconda stagione de La vita promessa in partenza domenica sera su Rai 1 in tre puntate.

LA VITA PROMESSA 2: LA SECONDA STAGIONE RACCONTATA IN TRE PUNTATE

Tre prime serate, in onda da domenica 23 febbraio, in prima visione su Rai1. “La vita promessa – Parte II” è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi. Firmano la sceneggiatura Franco Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano.

Attraverso le vicende private e personali dei Rizzo si traccia un affresco dell’epoca, dal punto di vista degli italo-americani. In questa seconda stagione ci troviamo a cavallo tra gli anni ‘30 e ‘40. I protagonisti della serie sono personaggi di fantasia che interagiscono con personaggi storici, come Lucky Luciano e Fiorello La Guardia.

LA VITA PROMESSA: DOVE ERAVAMO RIMASTI…

Per chi non lo ricordasse, la prima stagione non era finita nel migliore dei modi, anzi.

Carmela aveva dunque lasciato andare Rosa, che aveva messo al mondo il bambino di Michele dopo la sua morte, mentre Alfredo presentava al banchetto la sua nuova fidanzata…

Che cosa succederà nella seconda stagione de La vita promessa?

LA VITA PROMESSA 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA

New York, 1937. La famiglia Rizzo ha una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy e, nonostante le dolorosissime perdite che ha dovuto affrontare, sembra aver trovato finalmente la vita promessa in America. Carmela (Luisa Ranieri), infaticabile, è sempre l’anima dell’intera famiglia e a lei fanno riferimento tutti, Rocco (Emilio Fallarino) per primo, il figlio menomato dalla mano violenta di Vincenzo Spanò (Francesco Arca) che ha dato il via a tutte le drammatiche vicende di questa famiglia. Mentre Rosa (Miriam Dalmazio), rimasta vedova di Michele, è andata ad abitare dal vecchio compagno di lotte, Carlo Ragusa (Antonio Monsellato), senza però che tra di loro ci sia nulla.

Maria (Francesca Di Maggio) e Alfio (Primo Reggiani) si sono appena sposati, dopo tanti anni di lutto per il suicidio del marito di Maria che aveva scoperto la loro relazione struggente e clandestina; Alfredo (Vittorio Magazzù) è innamorato di una ricca americana, Sharon (Miriam Cappa), non se la passa troppo bene a causa della crisi e dà una mano al banco dei pegni della sorella; Antonio (Giuseppe Spata), dopo aver scontato due anni di prigione a causa della sparatoria contro Spanò, ha trovato un lavoro come croupier in una festosa sala giochi di proprietà della mafia. Carmela continua a pensare a mister Ferri (Thomas Trabacchi) che è tornato da qualche anno in Germania per affari. Prima di partire l’uomo le aveva proposto di sposarla ma lei non si sentiva pronta e aveva rifiutato.

Rocco fugge di casa dopo l’ennesima lite tra Rosa e Carmela e Spanò – che non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco sul finire della prima stagione – evade dalla prigione federale dove era rinchiuso e vuole la sua vendetta. Tutti si mobilitano per cercare Rocco e dalla Germania torna anche mister Ferri. Non è solo, perché ha preso a cuore le sorti di una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti che però ha grosse difficoltà ad espatriare. Per il momento solo la piccola Sarah (Sara Ciocca) riesce a raggiungere New York e Carmela la accoglie e accudisce come fosse una figlia. Tra Carmela e Ferri rinasce l’amore …

Non vi diciamo altro! L’appuntamento con la fiction di Rai 1 è per domenica sera con la prima imperdibile puntata.