Ricky Tognazzi attacca Mara Venier e Domenica IN per la mancata promozione de La vita promessa: “Fuoco amico”

Questa sera, come saprete, andrà in onda su Rai 1 la seconda e attesissima parte de La vita promessa, la fiction diretta da Ricky Tognazzi che lo scorso anno aveva incassato un grande successo di ascolti ma anche di critica. La prima puntata andrà in onda proprio oggi 23 febbraio 2020 e a quanto pare a detta di Ricky Tognazzi, era prevista una promozione nella puntata di Domenica IN in onda propro in questi minuti. Pare però che non ci sia stato tempo, all’ultimo momento, per l’ospitata di Francesco Arca che avrebbe dovuto parlare, essendo uno dei protagonisti della fiction. A dirlo è proprio Tognazzi che ha deciso di manifestare il suo disappunto via social.

Qualcuno fa notare al regista che purtroppo a causa dell’emergenza cornavirus le cose sono cambiate e nella puntata di Domenica IN dovrebbe andare in onda, come già annunciato anche da Mara Venier, un messaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ( Mara ha fatto capire che ci sarà un video messaggio per il pubblico di Domenica IN mentre in rete si parla di una edizione speciale del TG all’interno del programma). Questo avrebbe cambiato all’ultimo minuto la scaletta. Ma Riky Tognazzi fa notare che forse, si poteva dare spazio a alla promozione di una fiction invece che ai cantanti di Sanremo ( oggi in studio Francesco Gabbani , Enrico Nigiotti e Rita Pavone).

TWEET DI RICKY TOGNAZZI CONTRO MARA VENIER: ECCO IL MOTIVO

Le parole di Tognazzi sui social:

Questo lo spazio che #domenicain#maravenier hanno gentilmente concesso alla promo della fiction @RaiUno#lavitapromessa con #luisaRanieri che va in onda stasera,dopo aver cancellato @Francescoarca1 all’ultimo minuto per dare precedenza a #saremo (novità!) Grazie. #fuocoamico ( ha scritto Ricky mettendo una foto di Mara Venier e facendo capire che lo spazio fosse pari a zero)

In molti fanno anche notare che Luisa Ranieri sarà protagonista di Da Noi a ruota libera per cui la promozione ci sarà lo stesso ( il pubblico di Domenica IN è leggermente diverso, essendo più numeroso di quello del programma della Fialdini nonostante sia molto amato e seguito).