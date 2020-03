Rai 1, arriva DOC – Nelle tue mani con Luca Argentero: tutto quello che c’è da sapere

Sta per arrivare su Rai 1 una vera e propria novità. Si tratta di DOC – Nelle tue mani, una serie tv che vede protagonista Luca Argentero. Inizialmente per questa serie televisiva era stato scelto un altro titolo ovvero Medical Report poi qualcosa è cambiato! Ma di che cosa parla questa nuova serie tv presto sulla rete ammiraglia? Doc – Nelle tue mani è ispirata alla autobiografia Meno dodici che racconta di un medico con una lesione alla corteccia cerebrale a seguito di un incidente. Tutto ciò ha sicuramente cambiato la vita dell’uomo e il suo mestiere di dottore anche nel suo relazionarsi con gli stessi pazienti. Ma che cosa vedremo in questa nuova serie tv di Rai 1 e chi saranno gli altri personaggi? Continuate pure a leggere per scoprirlo.

DOC – Nelle tue mani, la nuova serie di Rai 1: nel cast con Luca Argentero anche Matilde Gioli

Partiamo subito dal cast di DOC – Nelle tue mani. Vi abbiamo anticipato che il protagonista assoluto di questo nuovo progetto di Rai 1 è proprio l’amatissimo Luca Argentero. Ma al suo fianco ci saranno anche altri bravissimi attori. Nel cast della nuova serie tv ritroveremo pure: Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon, Alberto Malanchino Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri e Simona Tabasco. Un cast davvero ricco insomma e molti di questi nomi sono già noti al pubblico delle fiction e delle serie televisive della Rai.

DOC – Nelle tue mani, la trama completa della nuova serie tv di Rai 1

Concentriamoci adesso sulla trama. “Andrea Fanti perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante e autorevole di sempre ma un semplice paziente. Con una vita amputata di ricordi, l’uomo precipita in un mondo sconosciuto dove i suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei e l’ospedale è l’unico posto in cui si sente veramente a casa. Ispirato alla vicenda del dottor Pier Dante Piccioni” è questa la trama ufficiale di DOC – Nelle tue mani.

Per il momento non è stata ancora confermata la data di messa in onda della serie tv ma pare proprio che la vedremo su Rai 1 già a partire dal 26 marzo, subito dopo la messa in onda di Don Matteo quindi. Continuate a seguirci perché molto presto saremo in grado di fornirvi altre informazioni e anticipazioni al riguardo. Vi lasciamo, intanto, il promo ufficiale di DOC – Nelle tue mani qui di seguito:

"DOC – Nella tue mani", prossimamente su Rai1 “Non so più chi sono, non sarò più nulla di tutto quello che ero”Ispirato a una storia vera, #DocNelleTueMani, in prima visione prossimamente su Rai1 e RaiPlay, con Luca Argentero. Publiée par UFFICIO STAMPA RAI sur Vendredi 28 février 2020

Che ne pensate di questa serie tv, potrebbe essere destinata a riscuotere grande successo tra il pubblico della rete ?