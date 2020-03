Don Matteo 12 anticipazioni: Anna divisa tra Sergio e Marco, Sofia distrutta

Dopo il doppio appuntamento di questa settimana, Don Matteo 12 torna con la nona e penultima puntata la prossima settimana. Il 12 marzo 2020 vedremo quindi la nona puntata della fiction e cercheremo anche di capire che cosa succederà tra Anna e Marco o tra Anna e Sergio! Già perchè avevamo lasciato la nostra capitana alle prese con un brindisi speciale da fare con Sergio e la ritroveremo nella prossima puntata di Don Matteo 12, di nuovo divisa tra lui e Marco. Anna è ancora innamorata del PM oppure è solo il passato che continua a tenerla legata a lui? Nel frattempo Sofia è disperata per quello che è accaduto, sapeva che dire tutto a Jordi avrebbe cambiato le cose…Ma pare che la verità su quella maledetta sera non sia proprio quella che la ragazza ricorda e forse il suo ex fidanzato, potrebbe dire davvero come stanno le cose…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della nona puntata di Don Matteo 12 in onda il prossimo giovedì su Rai 1.

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA NONA PUNTATA

Con la nona puntata siamo arrivati al nono comandamento!

12×09 Non Desiderare la Donna d’altri: Don Matteo salva dalle fiamme una ragazza vittima di un tentato femminicidio. Nel frattempo, Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno Anna, il PM e Patatino. Il medico però lo rassicura e gli dice che si tratta solo di stress per cui deve semplicemente stare a riposo per qualche tempo e tutto tornerà come prima.

Intanto Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito, il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto potrebbe separarli per sempre.Ma l’ex fidanzato di Sofia vuole incontrare Jordi per dirgli che è successo qualcosa quella maledetta sera, che lei non sa. Questa nuova rivelazione, potrà cambiare la storia tra il ballerino e la dolce Sofia?

Tutto questo e molto altro nella nona puntata di Don Matteo 12 in onda la prossima settimana su Rai 1.