Ascolti DOC-Nelle tue mani: 7 milioni di italiani per la fiction con Luca Argentero

Una storia vera, un cast di primo livello, una vicenda raccontata in modo eccellente: tutti ingredienti che, ascolti a parte, fanno di DOC-Nelle tue mani, una delle migliori serie che si siano viste in questi mesi in tv. Abbiamo detto più volte che usare in questo periodo storico proclami per gli ascolti tv non sarebbe giusto. E non lo faremo anche se gli ascolti di ieri 26 febbraio 2020 ci dicono che la fiction è stata vista da oltre 7 milioni di spettatori. La Rai l’ha definito una sorta di omaggio a tutti i dottori che in prima linea oggi combattono contro il coronavirus, che salvano vite. E ironia della sorte, il protagonista della serie, il dottor Pierdante Piccioni ( interpretato da Luca Argentero nella serie) è in prima linea nel lodigiano, nella zona colpita in modo devastante dal COVID 19.

Lo viviamo anche noi come un omaggio, lo ha ribadito più volte Luca Argentero nelle sue interviste e lo ribadiamo anche noi. Una sorta di grazie da parte del pubblico, della Rai, di tutti. Un ringraziamenti per i medici, per gli infermieri, per tutto il personale sanitario che lotta in prima linea oggi contro un nemico invisibile. Un grande grazie che vale 7 milioni di italiani davanti alla tv per una bella storia che ridà forse anche il sorriso, la speranza, la fiducia. Una storia che ci distrae in qualche modo da quei bollettini, dai numeri, dal dolore. Tutta la sofferenza che intere famiglie provano in questo momento non si può cancellare, ma si può provare a passare qualche momento, davanti alla tv, almeno in serenità.

7 milioni di spettatori confermano per la Rai il trend positivo del giovedì sera che, grazia a Don Matteo, era uno dei giorni più forti della settimana. Tra l’altro la puntata si è aperta anche con un crossingover davvero divertente, con l’arrivo in ospedale dal dottor Fanti di Cecchini, don Matteo e Pippo. Una leggerezza che ci serviva davvero.

DOC-NELLE TUE MANI DA 7 MILIONI DI SPETTATORI

Ecco i dati di ascolto relativi alla serata di ieri

Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 7.172.000 spettatori pari al 26.1% di share.

Su Canale 5 Quo Vado ha raccolto davanti al video 4.603.000 spettatori pari al 16.7% di share. Si difende in ogni caso benissimo Canale 5 con Zalone che, nonostante l’ennesima replica, porta davanti alla tv numeri che con le prime visioni, Mediaset sogna.