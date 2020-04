Nuovo record di ascolti per Doc-Nelle tue mani: la fiction si candida a essere la rivelazione della stagione

Ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, è vero. Una platea che si amplia, tutti gli italiani sono a casa, spesso incollati alla tv ( questo però non ha aiutato altri programmi nella loro crescita, anzi). Il tema è fortemente di impatto, sembra quasi una scelta voluta e invece la messa in onda di DOC-Nelle tue mani era già in calendario, nulla di cercato. Il pubblico a casa in questo momento si sente in debito con i medici, con gli infermieri che in trincea combattono contro il COVID19 per salvare parenti, familiari, conoscenti, amici…Ma la verità è che la serie di Rai 1 è tutto quello che avremmo voluto vedere in questi giorni e forse che avremmo voluto vedere anche nella “vecchia normalità” quella alla quale difficilmente torneremo. Doc-Nelle tue mani è il volto di un dottore impassibile ma è anche l’umanità di medici e infermieri che si commuovono per le storie dei pazienti. E’ la diagnosi sbagliata, è l’intuizione geniale. E’ la bugia di un paziente che pensa di avere sempre le risposte, è la fiducia di chi si apre perchè sa che solo un dottore può salvargli la vita. DOC è uno straordinario Luca Argentero che si commuove e fa commuovere. E’ un padre, un uomo, un dottore, un marito innamorato. O forse lo era, perchè per 12 anni è stata un’altra persona. Lui non lo ricorda, noi ne abbiamo visto un solo assaggio.

DOC-NELLE TUE MANI DA RECORD DI ASCOLTI: 8 MILIONI DAVANTI ALLA TV

Perfetto come nei migliori puzzle, il cast con i co-protagonisti altrettanto bravi. Bastava del resto leggere i nomi degli attori scelti per la serie per comprendere che si stava facendo sul serio.

Con oltre 8 milioni di spettatori per la seconda puntata, Doc-Nelle tue mani si candida a essere una delle serie rivelazione in Italia di questa stagione televisiva. E azzardiamo anche a dire che se la Rai vendesse questo prodotto, in un momento come quello che stiamo vivendo, anche il mondo intero potrebbe accogliere con amore e affetto questa fiction. Nel momento giusto, fatta nel modo giusto.

Al momento la serie sembra avere un solo difetto:il numero di puntate. Non possiamo credere che siano solo 4!