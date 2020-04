DOC-Nelle tue mani anticipazioni terza puntata: chi è Riccardo per Andrea? Dal passato verità scottanti

Cosa succederà nella terza e penultima puntata di Doc-Nelle tue mani in onda il 9 aprile 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata dell’amatissima fiction con Luca Argentero che la scorsa settimana è stata vista da oltre 7 milioni di spettatori.

A differenza di quanto ci si poteva aspettare, molti hanno trovato delle similitudini tra il dottor Fanti e il dottor House, la particolarità in questa vicenda, è che il nostro Andrea non è infallibile anzi. Dimostra, con le sue scelte, di aver davvero perso quella brillantezza che in 12 anni lo ha portato a essere il miglior medico dell’ospedale, tanto da diventare primario.

Il volto umano del dottor anti è quello che piace al pubblico: il suo sapersi aprire e il suo rapporto umano con i pazienti. Una caratteristica che, nel nuovo dottor Fanti sarà fondamentale per capire qual è nel presente il suo posto nel mondo!

Ma ci sono tante cose del passato che ancora Andrea deve scoprire, come la sua relazione con Giulia. Non solo, pare che Riccardo, lo specializzando, abbia qualcosa da dire ad Andrea…E poi c’è quello che è successo con Marco: Fanti se ne ricorderà?

Vi ricordiamo che Doc-Nelel tue mani, si ispira alla storia realmente accaduta di un dottore che ancora oggi lotta in prima linea in ospedale.

DOC-NELLE TUE MANI: LA TRAMA DELLA TERZA PUNTATA 9 APRILE 2020

Le anticipazioni dell’episodio 1×05 L’errore: Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Ma ovviamente quello che stanno facendo non è legale. Andrea infatti torna persino a usare il camice da primario e questo avrebbe potuto provocare per l’ospedale anche un possibile processo, qualora la paziente avesse deciso di denunciare. Giulia si prende la colpa per le decisioni che ha preso… Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. Anche gli altri colleghi scoprono quindi che la dottoressa è sua madre e in qualche modo credono che possa essere raccomandata.

Le anticipazioni dell’episodio 1×06 Come eravamo: Un episodio speciale ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: l’improvvisa competizione con il suo collega Marco rischia di fargli perdere di vista chi è veramente. Questo ritorno al passato, servirà a far capire ad Andrea cosa è realmente successo poi nel presente? Anche Riccardo sembra avere un legame con Andrea e qualcuno al telefono gli ricorda che è arrivato il momento di dirgli tutto. Lo farà?

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Doc-Nelle tue mani in onda giovedì prossimo su Rai 1.