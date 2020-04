Doc-Nelle tue mani ultima puntata con DOC in crisi: cosa sta prendendo? Rischia la vita? Ricorderà cosa ha fatto Marco?

Finale dolce amaro per i telespettatori, sicuramente almeno 8 milioni, davanti alla tv per seguire l‘ultima puntata di Doc-Nelle tue mani. Ma del resto è stato ampiamente annunciato che le riprese della fiction erano state interrotte a causa del coronavirus per cui sarebbero andate in onda solo le prime 4 puntate di questa stagione. E poi si torna, si spera, in autunno! Ma torniamo all’ultima puntata andata in onda il 16 aprile 2020. E concentriamoci su quello che sta succedendo tra Marco e Andrea Fanti.

DOC NELLE TUE MANI ULTIMA PUNTATA: IL FINALE DOLCE AMARO

La loro rivalità ha origini ben lontane. Dieci anni prima dell’incidente di Doc, si contendevano, sgomitando, il posto di primario. Forse con il passare del tempo il vecchio Fanti si era reso conto di quanto il suo collega fosse disposto a fare, pur di eccellere ma il nuovo Doc è troppo ingenuo per rendersi conto che ha al suo fianco una vera e propria serpe. Marco infatti sa bene che il suo futuro dipenda da Andrea e da quello che potrebbe ricordare. Prima dello sparo che ha cambiato per sempre la vita di Andrea infatti, il dottore aveva scoperto che Marco aveva fatto un errore madornale che era costato la vita a un paziente giovanissimo. Non aveva ancora deciso di da farsi ma nella sua cartella, ci sono ancora i documenti di quel drammatico giorno, nessuno li ha toccati.

DOC NELLE TUE MANI: ANDREA FANTI RISCHIA LA VITA, RICORDERA’ QUALCOSA?

Marco ha ottenuto senza troppe difficoltà il posto di Andrea ma questo non gli è bastato. Lui e sua moglie che anelano al poter, al posto di prestigio senza pensare che ci siano ostacoli, hanno preso una decisione importante. Hanno deciso di dare dei farmaci sbagliati ad Andrea che li sta continuando a prendere pensando che gli facciano bene. Ma come avrete visto anche nella quarta puntata di Doc, si stanno iniziando a vedere i segnali. Perdita della memoria, perdita della concentrazione…Doc però, troppo preso dalla sua vita e dal suo lavoro, non si è reso conto di quello che accade.

E allora i telespettatori si chiedono: che cosa succederà a Doc, rischia la vita? Ricorderà prima che sia troppo tardi quello che Marco ha fatto? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Doc- Nelle tue mani per scoprirlo. Purtroppo nella vera storia che ha ispirato la fiction, tutta questa parte non esiste; la vicenda è stata romanzata per cui non possiamo sapere cosa si inventeranno gli sceneggiatori.