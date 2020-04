Skam Italia 4 c’è la data: ma dove eravamo rimasti alla fine della terza stagione?

Ieri vi avevamo detto che presto sarebbe arrivata su Netflix ( e anche su Tim Vision) la quarta stagione di Skam. Oggi però c’è una novità: la data. Pare che Skam Italia 4 sarà disponibile in streaming dal 15 maggio 2020! Manca praticamente un mese per scoprire tutto quello che accadrà nella quarta stagione che vedrà Sana, la giovane studentessa dalle origini arabe, protagonista.

Ma che cosa è successo nelle stagioni precedenti, dove eravamo rimasti? Cerchiamo di capire cosa accadrà ma soprattutto cosa è accaduto ai giovani protagonisti della serie che hanno fatto compagnia, con le loro storie, per tre stagioni, ai più giovani ma non solo. Skam è sicuramente una serie che si rivolge a un target molto giovane ma il nostro consiglio, è quello di superare il pregiudizio e guardarla anche se si ha qualche annetto in più! I messaggi veicolati e il linguaggio usato, vi faranno scoprire un mondo fatto si di giovani che sbagliano ma anche di giovani che amano, che sono fragili e forti e che spesso avrebbero più bisogno degli adulti nei loro piccoli grandi mondi!

Come vivere la propria sessualità, tutti i dubbi dei giovani che cercano di capirci qualcosa, spesso da soli. E poi nella terza stagione anche un altro tema caldo. Le minacce con foto compromettenti e la possibile diffusione via social di immagini pornografiche ottenute con l’inganno. Messaggi forti, come dicevamo in precedenza e insegnamenti per i più giovani che magari hanno difficoltà a parlarne con gli adulti ma avendo un modello da seguire da una serie tv, possono capire che mosse fare.

SKAM ITALIA DOVE ERAVAMO RIMASTI: EDOARDO ED ELEONORA

Nella terza stagione di Skam Italia, inizia la storia tra Edoardo ed Eleonora. Dopo un anno di insistenze alla fine Edoardo riesce a convincerla. Tra i due scoppia subito la scintilla, si amano ed è evidente ma lei ha paura di far soffrire la sua amica e nasconde questa relazione. La storia d’amore incontra però non pochi ostacoli: Edoardo si mette nei guai e anche se per difendere degli amici, si mostra violento, cosa che a Eleonora non piace. In più ci sono le bugie da dire a Silvia. La ragazza si confida solo con Sana che le dice che dovrebbe dire tutto alla sua amica che ancora, sembra sperare di poter riavvicinarsi a Edoardo.

Ma gli ostacoli per questa storia d’amore non sono finiti e tra gli altri ostacoli ce n’è uno grande di nome Andrea. Eleonora va a casa di Edoardo ma non trova lui, trova suo fratello. Inizia a bere e alla fine si sveglia, molte ore dopo, nuda nel letto insieme a un’altra ragazza e al fratello del suo fidanzato. Eleonora sceglie di non dire nulla a Edo convinta di non aver fatto nulla di male. Ma una foto, che Andrea le manda cambia tutto. Eleonora è sconvolta perchè non riesce a capire il motivo per il quale il fratello del suo fidanzato l’ha fotografata e teme che l’immagine possa fare il giro del web. Non solo, teme anche di esser stata violentata e decide di isolarsi. Edoardo preoccupato per lei va a casa sua e cerca di starle vicino. Alla fine la ragazza decide di riprendersi in mano la sua vita. Decide di chiedere alla ragazza che era nel letto insieme a lei quello che è successo davvero, se lo ricorda e così scopre di non esser stata stuprata, di non aver fatto sesso consenziente ma di aver solo dormito…

Andrea però deve pagare per quello che ha fatto e così Eleonora lo incontra e registra la conversazione fatta con lui. Non può più minacciarla perchè se lo farà, a finire in carcere potrà essere lui visto che ha del materiale pedopornografico sul cellulare.

Edoardo sembra non comprendere le ragioni di Eleonora e i due si lasciano ma alla fine, l’amore è più forte di tutto..I problemi però non sono finiti perchè un video mette nei guai il giovane. Ma alla fine tutti riescono a trovare un nuovo equilibrio. Silvia ha un nuovo fidanzato, Eleonora ed Edo hanno fatto pace, Martino e Niccolò sono felicemente fidanzati nonostante le difficoltà…Tutti sembrano quindi felici e innamorati, tutti tranne Sana. Ed è per questo che la quarta stagione di Skam Italia, ci porterà proprio nel mondo di Sana…

Appuntamento quindi al 15 maggio per la nuova stagione di Skam Italia!