Vivi e lascia vivere stasera su Rai 1: Elena Sofia Ricci è Laura

Di recente Elena Sofia Ricci è diventata un po’ per tutti Suor Angela, un ruolo che ama e che le ha dato un grandissimo successo anche tra il pubblico di giovanissimi che ama Che Dio ci aiuti. Ma da questa sera la vedremo in una nuova fiction di Rai 1 dal titolo Vivi e lascia vivere e il suo personaggio sarà molto molto diverso. Una donna sempre forte e coraggiosa, una donna capace di rimboccarsi le maniche dopo una caduta. Una madre che non si arrende e che non avrebbe mai pensato di dover ricominciare quando invece avrebbe dovuto godersi la vita, con i suoi figli ormai grandi. E invece non sai mai cosa il destino ha in serbo per te…

In Vivi e lascia vivere Elena Sofia Ricci veste i panni di Laura; ha cinquantacinque anni ed è una donna come tante: lavora in una mensa, si arrabatta con i conti per arrivare a fine mese, si occupa dei suoi tre figli e ha l’energia di un guerriero giapponese. Tutto quello che fa, ovviamente, nessuno lo nota. I suoi figli danno per scontata la sua presenza così come danno per scontato che ci sia sempre da mangiare in casa. Suo marito Renato, che lavora sulle navi, ogni volta che torna a Napoli dà per scontato il fatto di trovarla ad attenderlo al porto. Ma il temperamento di Laura non è certo quello di una donna che accetta di diventare invisibile. Così, quando Renato comincia a non risponderle più al telefono, decide di andare a vedere di persona dove sia finito suo marito… Quello che scopre sarà molto doloroso, per lei e per i suoi figli, ma sarà anche un punto di non ritorno. Da ora in poi la Laura che tutti davano per scontato non esiste più, da oggi rinasce la vera Laura. I suoi figli all’inizio non comprenderanno le sue scelte. Le sue sole alleate saranno un improbabile gruppo di donne, tutte ferite e tradite come lei, e Toni, il suo vecchio amico e primo amore. Ma Laura potrà davvero fidarsi di lui?

La storia di Laura ricorda in qualche modo quello che è successo davvero nella vita di Elena almeno dal punto di vista sentimentale. Nelle ultime settimane tra l’altro si è tornato a parlare del passato dopo alcune precisazioni dell’ex compagno dell’attrice.

Scopriamo qualche dettaglio in più con la trama dei primi due episodi in onda oggi 23 aprile 2020 nella prima puntata di Vivi e lascia vivere.

VIVI E LASCIA VIVERE: LA TRAMA DELLA PRIMA PUNTATA IN ODA OGGI 23 APRILE 2020

Episodio 1- Laura torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie all’amica Rosa e a Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano.

Episodio 2- La famiglia si riorganizza, Laura reagisce, fa un incontro del tutto inaspettato: Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota…

Tra le curiosità di questa fiction anche la scelta di far interpretare alla figlia di Elena Sofia Ricci il ruolo di Laura, sua madre, quando era giovane.