Summertime la trama completa del secondo episodio dal titolo Qui abbandonati

Sui social successo incredibile per la nuova serie di Netflix Summertime, disponibile da oggi 29 aprile 2020 sulla piattaforma. E noi stiamo seguendo la serie come sempre facciamo per voi! Qui potrete leggere la trama del secondo episodio di Summertime, dal titolo Qui abbandonati.

Abbiamo lasciato Summer alle prese con il colloquio per il suo primo lavoro; Ale invece ha deciso di lasciare per ora le corse deludendo moltissimo suo padre…Nel secondo episodio invece ci sarò quel tocco che in qualche modo dovrebbe ricordarci il mood di Tre metri sopra il cielo con il rischio delle corse clandestine.

Riassunto episodio 1×02-Il padre di Ale spera ancora che suo figlio possa tornare a correre anche perchè se così non fosse, la sua carriera di allenatore potrebbe essere a rischio. Summer ha iniziato il suo nuovo lavoro in Hotel mentre Ale inizia la sua nuova vita da disoccupato.

Dario ci prova con Sofia ma la ragazza non sembra interessata ad avere, almeno per ora, una relazione. La ragazza scopre che Dario è il migliore amico di Ale e lui invece scopre che a Sofia piacciono le donne. La mamma di Ale sta dalla sua parte ma vorrebbe che si trovasse un lavoro se ha deciso di smettere con le corse.

La madre di Summer ha un crollo emotivo, si sente sola, non sa come gestire le cose. Ha rinunciato alla musica e alle sue passioni per essere una brava madre e per dare a suo marito quello che voleva…

Alla fine Ale decide di lavorare in albergo e ritrova Summer, lui fa il portantino lei invece lavora all’accoglienza degli ospiti. Lei però non sa che Ale è figlio della donna che gestisce l’Hotel ma lo scopre molto presto e capisce che il ragazzo le racconta una serie di bugie… La ex di Ale lo perseguita vuole tornare con lui.

Ale non vuole tornare a correre in gara ma non si tira indietro quando viene sfidato. Corse clandestine sul molo ma in chiave soft.

Ale prova a tornare con la sua ex mentre Summer bacia Edo ma entrambi capiscono che stanno facendo qualcosa che non vogliono…Forse…