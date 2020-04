Summertime la trama completa del terzo episodio dal titolo Un momento la notte

Ale si è preso una bella cotta per Summer? Sembrerebbe proprio di si. Nel terzo episodio di Summertime vedremo il goffo tentativo del giovane al quale nessuno dice mai di no, di avvicinarsi alla ragazza. Ma Summer non è come le altre e sa come resistergli. Per voi il riassunto completo del terzo episodio di Summertime dal titolo Un momento la notte.

Summer prova imbarazzo in presenza di Edo. Il padre di Ale lo accusa per l’incidente in moto. Sofia dà consigli a Dario su come flirtare.

Summertime riassunto completo episodio 1×03– Ale prova a cercare Summer sui social ma non trova nessun profilo. Intanto suo padre e il manager della scuderia decidono che è arrivato il momento di prendere una decisione: se lui non vuole più correre si punterà su un altro pilota. Sofia e Diego diventano molto amici e lei prova a dargli consigli per uscire con una ragazza visto che a quanto pare il suo nuovo amico è ancora vergine.

Non sapendo come rintracciare Summer, Ale decide di andare in albergo e prova a spiegarle perchè non le ha detto nulla di sua madre. Non pensava fosse una cosa così importante; poi le confessa che è interessato a lei. Ma Summer è piena di dubbi e tra l’altro deve ancora capire perchè ha baciato Edo. Ale le lascia il numero di telefono nell’armadietto ma all’uscita dall’Hotel trova Edo ad aspettarla. Passano la serata insieme e alla fine Summer riesce a dirgli quello che prova davvero e i due litigano.

Nel frattempo Sofia esce con una ragazza che ha appena conosciuto mentre Ale fa di tutto per evitare la sua ex. Sua madre lo invita a cena ma il giovane pilota non sa che c’è anche suo padre. Tra i due inizia una violenta discussione. Il padre di Ale è convinto che sia caduto di proposito per farsi male. Sua madre si rende conto che poteva morire e resta basita dalla scelta del ragazzo che però se ne va senza dare spiegazioni e getta via anche il suo cellulare.

Summer resta da sola con i suoi pensieri dopo aver litigato con Edo. Si è resa conto di provare qualcosa per Ale?